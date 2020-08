Aquel viernes la pista se hizo interminable entre Lurín y Carmen de la Legua: ya tenía el ‘apanado’ respectivo de sus compañeros en Deportivo Municipal, los emoticones de felicitación en WhatsApp, pero faltaba lo más importante. Y en casa de la familia Dioses lo sabían: David solo quería llegar para abrazar a doña Janet.

-“Dios tarda pero nunca olvida, hijito. Estamos orgullosos”.

Aquella escena entre el reciente convocado a la Selección Peruana (la lista es solo con jugadores del torneo local) se hizo viral. “Abracé a mi madre y lloramos de la emoción porque pasamos muchas cosas en el camino. Verla feliz es lo mejor que me ha pasado en la vida”, contó David Dioses en DeporCast. Quizás en ese abrazo recordó aquella época en Unión Comercio, cuando jugaba en la reserva y no siempre había una mensualidad a fin de mes.

“No nos pagaban e íbamos a una casa hogar. No tenía para la comida y ellos sacaban un dinerito, ya sea 10 o 20 soles, para comer. Esa ha sido mi lucha de día a día para darle lo mejor”. En ese abrazo probablemente también estaban aquellos momento del 2013, cuando hacía convocatorias en su cuenta de Facebook para ir a recibir a la selección sub 20 de Daniel Ahmed. Lo que es el destino: si entra en el ’ojo de Tigre’, podría compartir camarín con algunos de los que estuvieron en esa delegación (Edison Flores, Renato Tapia, Andy Polo).

Con ese abrazo, por qué no, también volvió a la memoria aquel episodio cuando el ‘profe’ Alessandro Morán -su DT en Copa Federación- le avisó que había una prueba en la reserva del ’Poderoso de Altomayo’: “No fue fácil. Había como 50 mil chicos y cuando llegué pensé que no pasaba. Pasé la prueba con 30 muchachos y fuimos desde acá en bus. Así nació mi crecimiento. Estuve dos años en reserva, pero a veces no salía en lista, no veía a mi familia dos o tres meses. La verdad era muy duro”.

Su cercanía con la garra

En su perfil de Facebook sus recuerdos están disponibles para el público en general. David Dioses no tiene la intención de ocultar nada, ni del por qué hace unos años compartió una publicación con lo que sería la nueva camiseta de Universitario para la temporada 2014: “Sí, soy hincha de la ’U’, pero la verdad donde me toque jugar yo feliz. También me encantaría en Alianza y Cristal. Incluso, yo iba al estadio a tomarme foto con los jugadores de Alianza”.

Justamente con los íntimos pasó un momento difícil a fines del año pasado. Unión Comercio se jugaba literalmente la vida -finalmente descendieron- y en aquel cotejo miró la roja. “Para mí fue duro salir expulsado y luego que Alianza salga campeón en la cancha donde éramos locales. Lloré bastante ese día y todo diciembre no la pasé bien”.

La sensación de pisar la Videna

Durante el último fin de semana, su voz ha tenido mayor eco: no ha dudado en agradecer el apoyo de Víctor Rivera y en confirmar que la noticia, en realidad, sí fue una sorpresa: “Hasta ahora no lo puedo creer y es una emoción grandísima. Yo estaba entrenando y los compañeros se me acercaron a saludar”.

Hoy a las 3: 30 pm enfrentará a Alianza Universidad y luego tendrá que pensar en ganarse un lugar en el universo de Gareca, donde podría cumplirse otro sueño: “Me gusta muchísimo cómo juega Yoshimar Yotún”. Ese día probablemente lo abrazará doña Janet y también el país entero.

