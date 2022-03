Este viernes, Ricardo Gareca dará la lista de convocados de la Selección Peruana para lo que serán los partidos frente a Uruguay y Paraguay por las fechas finales de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, que se realizará a fines de este año. El ‘Tigre’ es consciente de que no puede dejar nada a la suerte, por lo que llenó la agenda de actividades con miras a los trascendentales duelos de la escuadra bicolor.

Si bien el DT del conjunto incaico sabe que no podrá contar con todos sus jugadores desde un inicio, ello no es motivo suficiente para que no gane días de trabajos con el resto del plantel, por lo que ya planea su hoja de ruta en los trabajos que realizará para enfrentar -en primera instancia- a Uruguay.

Hasta el momento del cierre de esta nota, poco o nada se habló de posibles sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos que le vienen a la Selección Peruana. La amplia experiencia de los que forman parte de la base del combinado nacional respaldan los llamados que pocas novedades traerían consigo.

Desde el comando técnico de la ‘Sele’ tiene previsto que se pueda contar con la mayoría de jugadores de la Selección Peruana que estuvieron en toda la campaña. Una vez definido ello, se procederá a anunciar la nómina de futbolistas que militan en el torneo local, para que empiecen a trabajar en la Videna desde el 14 de marzo.

Luego, los convocados ‘extranjeros’ se irán incorporando a los trabajos del combinado nacional, previo a su viaje a Montevideo, previsto para el martes 22 de marzo. En la capital ‘Charrúa’ también se sumarán algunos trabajos y entrenamientos, en los que se terminará de definir el once que arranque contra los orientales en el estadio Centenario.

El Perú vs. Uruguay se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes. Tras ello, la Selección Peruana regresará a Lima para recibir a Paraguay el siguiente martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. buscando su boleto para la próxima cita mundialista de Qatar.





