A luchar por el objetivo. La Selección Peruana dio a conocer la agenda que seguirá, a partir de este lunes, para lo que serán sus próximos duelos de Eliminatorias Qatar 2022, en los que se pondrá frente a frente con Uruguay (en Montevideo) y Paraguay (en Lima), para luchar por un cupo a la próxima cita mundialista.

En ese sentido, Ricardo Gareca decidió comenzar con sus trabajos este lunes, en la Videna, con los jugadores convocados del medio local, quienes será los primeros en sumarse a los entrenamientos del conjunto blanquirrojo para estos trascendentales partidos de clasificatorias sudamericanas.

Tras ello, la Selección Peruana completará una semana de trabajos de manera ininterrumpida, la misma que culminará el domingo, fecha elegida por el comando técnico nacional para que el plantel quede concentrado a dos días del partido contra Uruguay en el estadio Centenario.

Para esta fecha, los incaicos ya deberían contar con el plantel completo, el mismo que sumará dos jornadas de trabajos más antes de partir a Montevideo, ciudad en la que realizarán un entrenamiento en el estadio Gran Parque Central.

Tras el partido contra Uruguay, el 24 de marzo, la Selección Peruana regresará a Lima y retomará los entrenamientos el viernes 25, antes del trascendental duelo con Paraguay que se desarrollará el martes 29 del mismo mes.

El itinerario de la Selección Peruana.

Perú sale a luchar, pero con cautela

En la Selección Peruana no se habla de otra cosa que no sea hacer dos grandes partidos (ante Uruguay y Paraguay) para poder sellar su pase a la próxima cita mundialista, a desarrollarse a fines de este año. Sin embargo, para lograr el objetivo, deberá ser cautelosa para no perder elementos en el camino.

Y es que la exigencia de las Eliminatorias han dejado en capilla a 11 jugadores del elenco bicolor, como es el caso de Pedro Gallese, Alexander Callens, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, Gabriel Costa, Christopher Gonzales y André Carrillo, jugadores que tendrán que cuidarse ante los ‘Charrúas’ para no perderse el choque con los ‘Guaraníes’ en Lima.





