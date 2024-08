La Selección Peruana completó su segundo día de entrenamiento en la Videna bajo las órdenes de Jorge Fossati, de cara a la fecha doble de septiembre ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Y tal como ocurrió el lunes, los únicos que estuvieron en San Luis fueron los convocados del medio local, un total de 11 jugadores de la Liga 1 dijeron presente en las prácticas del martes, a la espera del resto para completar la lista de 30 citados.

Y aunque le falta más de la mitad de la nómina, el técnico uruguayo no se hizo problemas y realizó sus entrenamientos con los jugadores del medio local. No solo eso, tambíen tuvo una práctica dirigida contra la selección Sub 20, a modo de sparring. Esto además sirvió para que Fossati diera algunas indicaciones durante el desarrollo de la sesión y de paso ver el desenvolvimiento de los nuevos rostros.

El encuentro contra la ‘sele’ Sub 20 dejó un ensayo provisional de la pizarra del ‘Nono’. El DT paró un 3-5-2 de la siguiente manera: Carlos Cáceda, alternando con Diego Romero en el arco; línea de tres con Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés; como carrileros Andy Polo y Franco Zanelatto; por el medio Maxloren Castro, quien se sumó para el partido, de ancla Jorge Murrugarra y por el otro lado Jean Pierre Archimbaud; en punta Alex Valera y Edison Flores.

Si bien fue un partido de práctica dirigida, lo que significó que de cuanto en cuanto Fossati paraba las acciones para dar indicaciones, el encuentro contra los sparrings dejó un gran momento, cuando el ‘Chocherita’ anotó un golazo de chalaca. Esto tras un centro de Maxloren Castro y un pivoteo de cabeza de Valera para que el volante de Melgar controlara el balón con la izquierda y definiera con la diestra frente a la portería de William Falcón, arquero de la César Vallejo.

¿Cuándo llegan los jugadores del extranjero?

Depor pudo conocer que el resto de los convocados, faltan 19 del extranjero, estarán llegando a partir de este sábado a Lima y el primero que arribará para unirse a la ‘Bicolor’ será Santiago Ormeño. El delantero del Puebla marcará su vuelta a la selección siendo una de las novedades de Fossati para estos partidos, el atacante no era citado desde la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias.

Esto cuando Juan Reynoso lo llamó para los duelos contra Chile y Argentina, pero no sumó ningún minuto. Ante la ausencia de Paolo Guerrero, André Carrillo, la lesión del ‘Tunche’ Rivera y la falta de gol del equipo, Jorge Fossati tomó la decisión de citarlo por primera vez bajo su mandato.

El futbolista de 30 años vive un mejor presente y llegará a los entrenamientos en la Videna con cuatro goles anotados y 839 minutos en el campo, siendo referente para el DT José Manuel de la Torre en su once. Asimismo, Ormeño tiene características interesantes que Fossati también considera importantes y le gustan como opción en ataque. Una de sus principales fortalezas es su juego aéreo.

¿A qué hora inicia Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia está pactado para jugarse el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional a las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿En qué canal ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirar por América TV y Movistar Deportes.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR José Varela Todo el acontecer de Alianza Lima. Primicias, entrevistas, informes especiales, transmisiones en vivo. Su trayectoria comienza el año 1998 en la Revista Gente. Posteriormente, diario Todo Sport y Líbero. Actualmente en Depor. 25 años de carrera. Estudió en la Universidad San Martín de Porres.