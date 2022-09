Sin embargo, el panorama no pinta del todo bien. De los 21 futbolistas del extranjero que Reynoso convocó para los dos compromisos anteriores, solo uno continuará jugando a pesar del receso por el Mundial Qatar 2022. El resto tendrá un tiempo de inactividad de entre 2 a 5 meses aproximadamente. Y esto complica aún más la idea del técnico de la selección peruana, quien tampoco podría contar con ellos para el amistoso de noviembre, posiblemente ante Paraguay. ¿La razón? Al no ser fecha FIFA, los clubes no están en la obligación de liberar a sus jugadores.

El tiempo de inactividad de los ‘extranjeros’

Liga Futbolistas Fecha de receso/finalización Fecha de reanudación/próxima temporada MLS Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Alexander Callens, Yordy Reyna y Raúl Ruidíaz 5 de noviembre 25 de febrero del 2023 Liga MX Anderson Santamaría, Edison Flores, Luis Abram, Pedro Aquino y Santiago Ormeño 2 de octubre (fase regular) enero del 2023 Liga Profesional Saudí André Carrillo, Christian Cueva, Alex Valera, Christofer Gonzales 16 de octubre (receso) 15 de diciembre (reanudación) Liga Profesional de Argentina Luis Advíncula y Carlos Zambrano 23 de octubre Inicios del 2023 Eredivisie Miguel Araujo y Marcos López 13 de noviembre (receso) 6 de enero del 2023 (reanudación) Allsvenskan Sergio Peña 6 de noviembre Abril del 2023 Serie B Gianluca Lapadula Sin descanso Sin descanso LaLiga Renato Tapia 9 de noviembre (receso) 31 de diciembre (reanudación)

Lados opuestos

De los 21 jugadores que llamó Reynoso y militan en el exterior, solo Gianluca Lapadula tendrá actividad a la par del Mundial Qatar 2022. El ‘Bambino’ juega en el Cagliari de la Serie B y su competencia no sufrirá ninguna variación por la cita mundialista como la gran mayoría de torneos. Es más, ‘Lapagol’ ha jugado 8 partidos entre club y selección después del repechaje ante Australia, y podría sumar otros 14 más hasta finalizar el presente año. Sin duda, es el que mejor llegaría para el inicio de las Eliminatorias, siempre y cuando no sufra algún tipo de lesión o altercado en la interna de su equipo.

Todo lo contrario ocurre con Sergio Peña, quien es el que más tiempo de inactividad tendrá una vez finalizado el campeonato sueco. Como se aprecia, el volante peruano jugaría hasta el 6 de noviembre 11 partidos más con su club (entre torneo local y Europa League), pero luego estará fuera de las canchas hasta abril del 2023, aproximadamente cinco meses. Ese lapso genera un problema de continuidad para Peña, quien al no tener actividad podría sufrir un bajón al nivel que viene mostrando en la bicolor.

A lo anterior, se suma la situación que vive en Malmö. El mediocampista no está cómodo con la directiva de su club, ha perdido la titularidad y todo hace indicar que podría cambiar de aires en el próximo mercado de pases europeo (enero 2023). Lo ideal, para él y la selección, sería sumarse a la convocatoria de Reynoso para el amistoso de noviembre; sin embargo, la decisión final la tendrá el propio jugador.

Eso sí, a diferencia de Peña, quien quedaría libre en noviembre, Lapadula no podría sumarse a la bicolor por no ser fecha FIFA.

Gianluca Lapadula compartió sus sensaciones después de la victoria frente a El Salvador. (Foto: EFE)

Espera que desespera

Los casos de los peruanos que militan en la MLS, la Liga MX y la Liga Profesional de Argentina son similares. En promedio, estarán tres meses sin actividad competitiva, lo que supone un riesgo para Reynoso con miras al inicio de las Eliminatorias.

A Pedro Gallese, Wilder Cartagena (Orlando City) y Yordy Reyna (Charlotte FC) les resta tres partidos por jugar hasta finalizar la etapa regular de la MLS; mientras que a Alexander Callens (New Yorck City) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) les falta dos cotejos por disputar. La diferencia aquí es que algunos clubes avanzarán a la etapa de definición del campeonato, por lo que podrían sumar más partidos por delante.

En México, la situación es similar. La etapa regurlar del Torneo Apertura 2022 concluye este fin de semana y le da paso a la Liguilla por el título nacional, donde solo algunos peruanos seguirán en carrera. Pedro Aquino (Amérirca), Luis Abram (Cruz Azul) y Santiago Ormeño (Guadalajara) están en zona de clasificación y dependen de sí mismos para continuar en carrera, lo que supone ganar mayor tiempo de juego antes de la finalización del campeonato. En cambio, Anderson Santamaría (Atlas) no tiene opciones de avanzar.

Pedro Gallese y Wilder Cartagena levantaron su primer trofeo en Estados Unidos | Foto: Instagram

Para Luis Advíncula y Carlos Zambrano el panorama también es distinto con Boca Juniors. Ambos tienen por delante cinco partidos más antes del final de la Liga Argentina y están peleando el título junto a Atlético Tucumán, que es el actual líder. Asimismo, desde el repechaje, ‘Bolt’ ha sumado 18 partidos jugados entre club y selección, mientras que el ‘León’ registra 14 compromisos. Es decir, hay continuidad que será interrumpida hasta inicios del 2023, cuando el torneo argentino regrese con una nueva temporada.

Solo entre MLS, Liga MX y Liga Argentina, hay 12 de los 21 seleccionados del exterior por Reynoso, y cinco de ellos con titulares, por lo que es clave para el técnico de la bicolor que mantengan un ritmo de competencia continuo y alto en sus respectivos clubes. Eso sí, al igual que Peña, será decisión de ellos (o de sus clubes) si eligen sumarse a la convocatoria para el amistoso de noviembre.

Una pausa para regresar

Por otro lado, los peruanos que juegan en Europa (a excepción de Lapadula y Peña) y Arabia Saudita no estarán mucho tiempo sin actividad. Renato Tapia (Celta), Marcos López (Feyenoord) y Miguel Araujo (FC Emmen) tendrán en promedio mes y medio de para debido a la Copa del Mundo Qatar 2022, y luego se reanudarán sus respectivas ligas.

Hasta la la apertura de la cita mundialista, Tapia jugará ocho partidos más. Y, tras finalizar el evento, jugará diez compromisos adicionales hasta antes del inicio de las Eliminatorias (marzo). En el caso de López, el lateral disputará once cotejos hasta el 13 de noviembre, y luego estará en nueve duelos más tras Qatar 2022. Araujo, por su parte, tendrá ocho y nueve encuentros pre y posmundial, respectivamente. En ese sentido, los tres seleccionados llegarán ‘en forma’ a la selección. Solo deberán cuidarse de las lesiones y mantener un nivel competitivo constante.

Por otro lado, André Carrillo (Al Hilal), Christofer Gonzales (Al Adalah), Christian Cueva y Alex Valera (ambos de Al Fateh) tendrán un receso de casi dos meses y luego la competencia continuará. Todos disputarán cuatro partidos más hasta antes del Qatar 2022 y, posterior a ello, regresarán para protagonizar entre siete y ocho compromisos más posmundial.

Esto supone un alivio para Reynoso, cuyo proceso se apoya en jugadores como López, Tapia, Cueva y Carrillo, todos titulares para el ‘Cabezón’. El objetivo del DT es tener a la mayor cantidad de futbolistas con rodaje, competencia y continuidad.





