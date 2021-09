La Selección Peruana se medirá ante su similar de Uruguay, este jueves en el Estadio Nacional. Si bien el once que salga al gramado aún no está definido en su totalidad, es un tendrá como posible defensa a Alexander Callens, quien supo ganarse la confianza de Ricardo Gareca en la Copa América 2021.

Así lo dio a conocer el propio DT en conferencia de prensa, donde no solo elogió las virtudes del jugador, sino la predisposición que mostró el zaguero para pelear por ser titular con la ‘bicolor’. “El equipo recién lo confirmaré mañana. Luego lo que tenga que ver con Callens es que ya lo conocemos”, dijo el ‘Tigre’.

“La Copa América nos permitió darle la posibilidad que estaba buscando y se la pudimos dar. Él la aprovechó y confirmó todo lo que veníamos pensando de él. Si bien no tenía muchas oportunidades de jugar, siempre era convocado por todo lo que brindaba a la selección”, continuó hablando del defensa.

El buen momento que atraviesa Alexander Callens en New York City, donde es titular indiscutible, le dio motivos Gareca de probarlo desde el arranque en el certamen continental. Fue allí que sumó cinco duelos, todos ellos en el once inicial, acumulando un total de 387 minutos en campo.

A un día del Perú vs. Uruguay

La Selección Peruana se ubica en el último lugar de la tabla en las Eliminatorias, por lo que esta fecha triple se espera sumar la mayor cantidad de puntos, a fin de acercarnos a la zona de clasificación. “Es vital que sumemos en condición de local y visitante. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. No fue el arranque esperado, pero no significa que no podamos conseguirlo”, dijo Gareca.

Sobre lo que se espera del partido ante la selección de Uruguay, el ‘Tigre’ fue muy enfático: “Nuestra situación amerita empezar a conseguir resultados. Estamos en una situación incómoda. La única manera es ir a ganar. Mañana enfrentamos a una selección muy importante, pero estamos de local y vamos a buscar un buen resultado”.





