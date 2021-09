Perú y Uruguay se miden este jueves a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, por la novena fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. El duelo trae consigo algunas bajas y también dudas, como fue el caso de Luis Advíncula, quien salió lesionado en el último duelo que jugó por Boca Juniors. ¿Qué dijo Ricardo Gareca al respecto?

El ‘Tigre’ manifestó que el lateral derecho, así como Sergio Peña (quien también llegó a la capital con una molestia) se encuentran prestos a jugar. “La Federación no emitió un comunicado porque están en perfectas condiciones, a disposición nuestra si es que queremos utilizarlos”, sostuvo el estratega argentino en conferencia de prensa.

En el caso del ‘Rayo’, este solicitó su cambio en el arranque del segundo tiempo del duelo entre Boca Juniors y Racing Club, debido a una molestia que le impedía continuar jugando. Ante ello, el comando técnico decidió convocar de emergencia a Jhilmar Lora, quien se unió al día siguiente a los trabajos en Videna.

A un día del Perú vs. Uruguay

La Selección Peruana se ubica en el último lugar de la tabla en las Eliminatorias, por lo que esta fecha triple se espera sumar la mayor cantidad de puntos, a fin de acercarnos a la zona de clasificación. “Es vital que sumemos en condición de local y visitante. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. No fue el arranque esperado, pero no significa que no podamos conseguirlo”, dijo Gareca.

Respecto al reencuentro de los futbolistas con el comando técnico y el buen ambiente que se vive en los entrenamientos, señaló que “siempre encontrarnos nos provoca una gran alegría, en todo aspecto. Volver a juntarnos y tener partidos con la selección, es motivo de alegría y satisfacción para nosotros”.

Sobre lo que se espera del partido ante la selección de Uruguay, el ‘Tigre’ fue muy enfático: “Nuestra situación amerita empezar a conseguir resultados. Estamos en una situación incómoda. La única manera es ir a ganar. Mañana enfrentamos a una selección muy importante, pero estamos de local y vamos a buscar un buen resultado”.





