Sergio Peña es uno de los jugadores que, en la recta final de las Eliminatorias, tuvo un rol importante en la Selección Peruana. Por ello, a días de disputar el repechaje para Qatar 2022, el centrocampista desveló que el duelo del próximo lunes 13 de junio le tiene en uno de los mejores momentos de su carrera, así como también se refirió a los entrenamientos del ‘equipo de todos’ en la ciudad de Barcelona.

Asimismo, el volante del Malmo aseguró que la repesca intercontinental es el juego “más importante” de su trayectoria. Precisamente, como parte de la preparación, el futbolista de 26 años comentó que estuvo entre los jugadores que pueden arrancar ante Nueva Zelanda este domingo y, posiblemente, frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos: “Hoy hicimos partido de práctica y me sentí bien. Fue intenso, los dos equipos intensos, nos estamos preparando bien para el partido del domingo”.

“La molestia en la pantorrilla ya quedó en el pasado. Fue una lesión de la que no me recuperé bien por querer volver rápido. Tuve la lesión dos veces, pero ya no me molesta, no me incomoda”, aseguró el mediocampista en referencia a su situación actual y cómo llega para este duelo del repechaje.

En cuanto a su actualidad en Suecia, Peña enfatizó que se encuentra en el mejor momento de su carrera: “Estoy en una buena etapa de mi carrera, un nuevo club. Llegué hace un año y campeoné dos veces. En la selección soy titular la mayoría de los partidos. El repechaje es el juego más importante de mi carrera. A diferencia de las Eliminatorias pasadas, ahora he jugado más, he sido protagonista y, sin duda, es un sueño que estamos por cumplir”.

¿Perú es favorito en el repechaje?

“Se puede decir mucho, pero el partido se juega y son 90 minutos que debemos estar al máximo. En mi caso, prefiero hablar menos y demostrar dentro del campo. Creo que si lo hacemos como hemos trabajado, no sé si somos favoritos, pero creo que podemos clasificar al Mundial”, sostuvo el futbolista.

Ante ello, el comando técnico de Ricardo Gareca asistirá a ver el partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, a lo que Peña también le dio el visto bueno para estar totalmente preparados para el cotejo. “Es lo correcto. Nosotros vamos a descansar y pensar en nosotros. Luego tendremos la información porque debemos saber sobre el rival que vamos a enfrentar y nos ha ido siempre sí, ver al rival mediante videos y estadísticas”. Perú cada vez está más listo.





