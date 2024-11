Desde las Eliminatorias rumbo a Francia 1998, las selecciones sudamericanas se enfrentan en un formato de todos contra todos para obtener un boleto al Mundial. La Selección Peruana, que logró acceder al repechaje en los últimos dos procesos clasificatorios (Rusia 2018 y Qatar 2022), está atravesando un mal momento en el camino hacia México/Estados Unidos/Canadá 2026 y las chances de conseguir el cupo son muy bajas. La última derrota ante Argentina nos dejó en la última posición con apenas siete puntos, tras doce fechas disputadas. Además, la Bicolor solo anotó tres goles, obteniendo una de sus producciones más bajas a estas alturas de la competencia. Depor conversó con especialistas sobre esta situación y qué es lo que se debería hacer para mejorar de cara al futuro.

¿Es nuestro peor momento en las Eliminatorias?

Luego de doce fechas de Eliminatorias, la Blanquirroja, habitualmente, se ha ubicado entre los últimos lugares. Por ejemplo, en el caso más reciente (rumbo a Qatar 2022), bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, la Selección Peruana acabó la fecha 12 en el puesto nueve con 11 puntos. Tenía 10 goles a favor y 19 en contra en ese momento y se encontraba a cinco puntos del quinto lugar. A partir de la jornada 13 empezó la remontada con triunfos ante Bolivia, Venezuela, Colombia y Paraguay. Finalizó en el quinto puesto con 24 puntos tras 18 fechas y accedió al repechaje. Algo similar pasó en el camino a Rusia 2018, ya que tras 12 jornadas la Bicolor estaba en el octavo puesto con 14 puntos, a cinco del repechaje. Finalmente llegó a los 26 puntos en 18 fechas, igualamos con Chile, pero nos quedamos con el repechaje porque tuvimos mejor diferencia de gol.

Ahora, si recordamos nuestros peores momentos en las Eliminatorias, es imposible no pensar en los procesos hacia Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En el camino rumbo a tierras ‘teutonas’, tras la jornada 12, Perú estaba en el puesto nueve con 13 goles a favor y 14 en contra. Todavía tenía chances de pelear por el repechaje, pero no le fue bien en las últimas seis fechas y acabó en la novena casilla con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas. Por otro lado, en el camino a Sudáfrica, tras la fecha 12, la Blanquirroja estaba en el último puesto con siete puntos, seis goles a favor y 26 en contra. La Selección Peruana acabó en el fondo con 13 puntos, a 11 unidades del repechaje. Sin duda, uno de los momentos más oscuros en nuestra historia, similar al que vivimos hoy.

Lo que no deja de sorprender es la baja producción de goles de la actual Blanquirroja. Solo van tres anotaciones en estas Eliminatorias, marcados por un mediocampista y dos defensas (Yoshimar Yotún, Alexander Callens y Miguel Araujo). El caso más crítico, tras la fecha 12, había sido en el proceso rumbo a Sudáfrica. Lamentablemente ya lo superamos. Eso sí, en términos defensivos, tras la jornada 12, no es la peor racha del combinado patrio en goles en contra (15), comparado con los caminos a Qatar (19), Rusia (20) y Sudáfrica (26). La alergia al gol, el pobre nivel de juego y también el rendimiento individual de algunos jugadores son algunos de los factores que nos tienen al fondo de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si no se hubiesen añadido más boletos para la próxima Copa del Mundo, hoy hablaríamos de un Perú eliminado a estas alturas de las Eliminatorias. ¿El motivo? Si seguiría siendo el quinto lugar el que vaya al repechaje, la Bicolor estaría a 11 puntos de ese puesto. Recordemos que ahora los seis primeros clasifican de forma directa y el séptimo lugar va al repechaje. Son dos cupos más para la CONMEBOL, debido a que en el Mundial 2026 participarán 48 selecciones nacionales. Ahora la Selección Peruana solo está a seis puntos de Bolivia (séptimo puesto), con 18 unidades por jugarse. ¿Todavía se debe pensar en la clasificación?

¿Cuál debería ser la prioridad de la Selección?

Depor conversó con Amilton Prado, entrenador y exjugador de la Selección Peruana, sobre el momento que vive el equipo dirigido por Jorge Fossati. El exdefensor sostuvo que uno de los grandes problemas es no haber formado una nueva generación, algo que sí hicieron otras selecciones como Venezuela. “Somos un poco injustos tratando de hacer sentir mal a los muchachos. El problema no es el futbolista, el problema es que no se formó una nueva generación para el recambio. Nosotros fuimos competitivos durante muchos años, logramos cosas que no fueron fáciles. Hoy en día queda apoyar a los chicos y a la persona que dirige, al profesor Fossati que tiene experiencia y es un hombre que trabaja bien, pero lamentablemente los resultados no acompañan. Hay que asumir esta situación y trabajar con jóvenes que sean de mente fuerte, que puedan asumir la responsabilidad. Creo que hay bastantes chicos”, comentó.

Prado destacó que, desde el punto de vista como técnico, la clasificación a la próxima Copa del Mundo es muy complicada. “Si lo vemos como hincha, todo el mundo dirá que sí podemos, pero yo lo miro como entrenador y veo que somos una selección que la vamos a pasar bastante dura porque en estos partidos que quedan es donde se juegan las clasificaciones. Chile, por ejemplo, ya no tenía chances, pero con sus últimos resultados tiene la posibilidad de pelear hasta el último. Y nosotros vamos a tener dificultades para levantarlo por lo mismo que no hay ese número de jugadores que permiten ilusionarnos. Hay que apoyar hasta el final. Los directivos, el cuerpo técnico, sabrán si es que en estos partidos dan la oportunidad a los más jóvenes, para ir plasmando a una nueva generación para más adelante, o terminar defendiendo nuestros colores con la gente que hoy se encuentra”, añadió.

Pese a que solo son seis puntos de diferencia, Amilton señaló que la ausencia de jugadores terminará siendo decisiva en el tramo final del proceso clasificatorio. “También pasa por el compromiso de cada uno, por la solidaridad, la disciplina, el amor mutuo al compañero, a la selección. Hay cosas que determinan para hacer un equipo fuerte, pero hoy nosotros tenemos que respetar. El profesor Fossati siempre ha hecho un trabajo bueno, su capacidad no está en discusión, pero te soy honesto, puede venir Guardiola o Mourinho, pero con lo que hay quizás no nos alcance. Hay que trabajar mirando al futuro, y hay que formar a esos jóvenes con una mentalidad ganadora, como nos hizo creer Ricardo Gareca. Gareca les hizo creer que eran los más importantes y que nadie los podía pasar por encima”, sentenció.

Juan José Oré, técnico especialista en menores, no dudó en criticar la insistencia de colocar jugadores en una posición donde no están habituados, como el último caso de Luis Advíncula, quien fue ubicado como carrilero por izquierda ante Chile y Argentina. “No tenemos carrileros por izquierda. Cuando se juega con un sistema, el entrenador tiene que ver y analizar si tiene a los jugadores para dicho sistema. Si no los tiene, no puede hacer otra cosa más que cambiar. Los jugadores se ven incómodos jugando donde no están acostumbrados y todo es muy forzado cuando tratan de ir hacia adelante”, detalló.

Pese a los malos resultados, el entrenador de 70 años valoró que la línea defensiva es sólida, pero cuestionó que tengamos poco peso ofensivo. “A pesar de que no se dieron los resultados, puedo destacar lo defensivo. No fuimos goleados como contra Brasil, y la línea de tres creció cuando estuvieron Araujo, Zambrano y Callens. Bueno, de ahí en más, no encuentro otro punto alto para valorar. El fútbol es un juego donde la misión es ganar. Está bien, también te puedes defender, pero si no generas oportunidades concretas para anotar no vas a ganar los partidos. Los partidos se ganan con goles y solo tenemos tres en toda la Eliminatoria. Así es complicado”, concluyó.





