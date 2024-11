Si bien el inicio de 2024 trajo consigo algunas expectativas con la llegada de Jorge Fosati al mando de la Selección Peruana, la realidad actual es un contraste amargo, ya que cerramos en el último lugar con solo 7 puntos en la tabla de las Eliminatorias 2026. Con mucho por mejorar, la bicolor terminó otro año para el olvido y cada vez parece más lejana la posibilidad de clasificar al próximo Mundial. Quien también la pasó mal -en su momento- fue Juan Reynoso, quien estuvo al mando hasta finales de 2023. El exentrenador analizó su paso por la Blanquirroja, explicando las razones de su bajo desempeño, lo que le costó su permanencia y los malos resultados que marcaron su gestión.

El ‘Cabezón’ indicó que una de las razones por las cuales no tuvo un mejor rendimiento fue el tema de poner su confianza en jugadores que estaban en su última etapa en la Blanquirroja. “Cuando viene la invitación de Perú, después del campeonato con Cruz Azul, es como la cereza al pastel. Tengo que reconocer que me gana el romanticismo, porque muchos de los jugadores yo sabía que no iban a terminar las Eliminatorias por una cuestión de edad y desgaste”, indicó para el programa Fútbol De Cabeza.

“Me tocó hacer una transición pensando que terminaba su pico ahora en la Copa América 2024 o en esta última fecha FIFA de noviembre. Entré por Ricardo Gareca, quien estuvo cerca de 8 años, pero como todo ciclo hubo desgaste. Llegamos y en la evaluación que hice del plantel dije, ¿nos alcanzará? Seguro se irán cayendo jugadores, vamos a traer a otros, vamos a buscar a gente con ascendencia peruana. En ese ínterin, los resultados no se dieron y cuando no se dan aparecieron los haters así todo se dimensionó hacia lo malo”, añadió.

Por otro lado, Juan Reynoso confesó que sus habilidades trascendían el ámbito de la Bicolor, por lo que la ruptura de su vínculo con la selección lo tomó por sorpresa. “Tuvimos la decisión de sacarnos cuando el plan era no solo la selección mayor, sino reestructurar la liga y los menores. No alcanzó”. Asimismo, también se refirió al proceso que está llevando a cabo Jorge Fossati. Perú, tras sus últimos resultados, se complicó nuevamente, y ahora tendrá una breve pausa hasta marzo 2025, cuando juegue primero contra Bolivia en Lima y luego contra Venezuela en Maturín.

“Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y bueno, allí veremos qué es lo que piensan ellos y también veremos cómo sigue la historia porque a esta altura, yo por lo menos no tengo conocimientos de cómo seguirá la FPF, si hay autoridades, asambleas pendientes, por su puesto que nos pasó esto hace 10 días y no era el momento para que dijéramos hay problemas, nos hacemos a un lado. No era el momento. Por eso es momento de que se mediten las cosas y veamos si estamos convencidos de que juntos podemos seguir trabajando e ir alcanzando objetivos. Eso, insisto, tiene que ser de los dos lados”, sentenció Reynoso.





Lo números del ‘Cabezón’ con Perú

Recordemos que, Juan Reynoso tomó el cargo de entrenador la ‘Bicolor’ tras la salida de Ricardo Gareca con el objetivo de comandar el proyecto rumbo al Mundial de Norteamérica. Sin embargo, su estadía en la Videna fue más corta de lo pensado. El ‘Cabezón’ dirigió 14 partidos y fue blanco de muchas críticas por el pobre juego ofensivo de la selección. Durante su breve era, Perú careció de una idea de cara al arco rival y optó por plasmar un plan ultradefensivo en las Eliminatorias 2026.

Reynoso solo sumó dos puntos en las primeras seis fechas del proceso mundialista y recién en su último partido, donde empató 1-1 contra Venezuela, logró anotar un gol oficial. Esto dejó a la selección en el fondo de la tabla. El ‘Cabezón’ se despidió con cuatro victorias (todas en amistosos), tres empates (dos de ellos en partidos oficiales) y siete derrotas (de las cuales cuatro fueron en las clasificatorias).

Eliminatorias 2026 Fecha Partido Remates al arco Anotador Jornada 1 07/09/2023 Paraguay 0-0 Perú Sin remates al arco - Jornada 2 12/09/2023 Perú 0-1 Brasil Sin remates al arco - Jornada 3 12/10/2023 Chile 2-0 Perú Sin remates al arco - Jornada 4 17/10/2023 Perú 0-2 Argentina Sin remates al arco - Jornada 5 16/11/2023 Bolivia 2-0 Perú Dos remates al arco - Jornada 6 21/11/2023 Perú 1-1 Venezuela Cinco remates al arco Yoshimar Yotún

Los registros del Perú de Juan Reynoso en las Eliminatorias 2026.





Los próximos partidos de la Selección Peruana

Con seis partidos por jugar y 18 puntos en disputa, la Selección Peruana tiene una tarea titánica por delante. Los duelos ante Bolivia y Venezuela se perfilan como verdaderas finales donde los dirigidos por Fossati tendrán que mostrar un cambio radical en efectividad y confianza. El compromiso ante la ‘Verde’ se jugará el próximo 20 de marzo en horario y escenario por confirmar.

Por otro lado, el duelo ante la selección venezolana, dirigida por Fernando Batista, se desarrollará el 25 de marzo. El choque aún no tiene horario definido, pero sí escenario: el Estadio Monumental de Maturín. La casa del Monagas FC se ha convertido en un fortín para la Vinotinto. Ni Argentina ni Brasil han podido ganar en el mencionado coloso llanero.

Perú solo ha ganado un partido en las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)





TE PUEDE INTERESAR