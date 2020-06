Desde su llegada a la Selección Peruana en marzo de 2015, Ricardo Gareca ha evitado, de manera elegante, hablar del tema. Quizás porque no solo no es un buen recuerdo para los hinchas de antaño de la bicolor, sino también para él. El 30 de junio de hace 35 años, un agónico gol suyo a Perú clasificó a Argentina al Mundial de 1986, que ganarían con Diego Armando Maradona como figura, pero, pese a esto, él no fue convocado.

Por años, se dijo que este tanto del ‘Tigre’ nos había dejado sin opción de ir a México 1986, pero si revisamos la historia no fue así. Esa Eliminatoria sudamericana se dividió en tres grupos, uno de cuatro selecciones, en donde estaba Perú, y el resto de tres. El líder de cada serie clasificaba directamente a la Copa del Mundo, mientras que los segundos, más el tercero de la llave de la bicolor, debían jugar un repechaje por el último cupo.

Perú debutó con una decepcionante derrota ante Colombia (0-1), para luego ganarle a Venezuela de manera agónica e igualar con los ‘cafeteros’ en Lima (0-0). Luego de esto, Moisés Barack fue despedido y Roberto Chale asumió el cargo como entrenador. El ‘Maestro’ debutó con una goleada ante Venezuela (4-1), asegurando, mínimo, el pase al repechaje.

Argentina, líder con ocho puntos, y Perú, segundo con cinco (se daban dos puntos por triunfo hasta 1993) debían jugar entre si en las últimas dos fechas. La bicolor estaba obligada a ganar en Lima y Buenos Aires para clasificar de manera directa. De no hacerlo, jugaría los ‘play off’. En el primer partido, ganamos 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas.

LA MARCA DEL ‘TIGRE'

Domingo 30 de junio de 1985, 1 y 45 de la tarde en Perú. Eusebio Acasuzo; Leonardo Rojas, Rubén Díaz, Jorge Olaechea, Hugo Gastulo; José Velásquez, Luis Reyna, César Cueto; Gerónimo Barbadillo, Franco Navarro y Juan Carlos Oblitas salían a la cancha de River Plate en búsqueda de un triunfo. A diferencia del partido en La Bombonera en 1969, esta vez la bicolor estaba obligada a ganar.

En el otro lado, Carlos Bilardo puso en banca a un delantero alto, delgado y de una larga cabellera clara. Ese era Ricardo Gareca, con 27 años y justo por pasar de River Plate al América de Cali colombiano. En esa Eliminatorias, el ‘Flaco’ apenas había jugado un partido, en el debut de visita ante Venezuela, y había sido suplente ante el mismo rival, como local. Era una pieza de recambio para el ‘Narigón'.

El partido no empezó con algún gol o una jugada espectacular, fue con una condenable falta del argentino Julián Camino a Franco Navarro. En movimiento, el defensor alzó la pierna y arrolló al delantero peruano. El árbitro brasileño Romualdo Arppi Filho apenas le sacó tarjeta amarilla. El ‘Pepón’ salió lesionado y Perú se vio obligado a hacer su primer cambio en tan solo seis minutos de este trascendental partido. Julio César Uribe tomó su lugar.

Para colmo, Pedro Pasculli puso adelante a los locales a los 12′. Perú necesitaba una remontada épica para clasificar a su quinto Mundial, el cuarto en los último cinco. El ‘Patrón’ Velásquez (23′) y el ‘Patrulla’ Barbadillo (39′) silenciaron el campo de River Plate. La Selección Peruana se fue al descanso 2-1, cuidando el resultado en el segundo tiempo. A falta de 30 minutos, Bilardo decidió ir por su ‘arma secreta'.

Ricardo Gareca hizo su ingreso, irónicamente por Julián Camino, en un balón parado a favor de Perú. A los 81 minutos, un disparo de Valdano por izquierda chocó en el segundo palo, pero el balón quedó justo en la línea de gol. Ricardo Gareca, previo choque con Javier Chirinos, solo empujó para anotar el agónico 2-2 de Argentina. El ‘Flaco’ se quedó solo festejando con la red del arco, mientras que sus compañeros lo hacían de manera eufórica al otro lado. Con este 2-2, Argentina clasificaba al Mundial.

En 2009, la revista El Gráfico le preguntó a Gareca si el gol había sido suyo. La jugada era dudosa, Passarella estaba junto a él, así que fueron directo a la fuente. “Claro que sí. La pelota no entraba más y si yo no la empujaba, la agarraba el arquero, que estaba ahí detrás de mí”, contó el ‘Tigre', quien recién había llegado a Vélez Safsfield, luego de dirigir a Universitario de Deportes en el último año y medio.

“Mi día más triste en el fútbol fue cuando me enteré de que quedaba afuera de México. Estaba concentrado con el América. En un momento entré al comedor, y todos los muchachos hicieron un silencio. Vinieron y me contaron. Después me fui a la habitación y lloré como un condenado”, reveló en dicha revista. “Me puse contento por todos los amigos, aquel fue un grupo que luchó mucho, pero me hubiese gustado estar ahí adentro”, agregó.

Pese a que Argentina se quedó con el cupo directo con este gol de Ricardo Gareca, la Selección Peruana tenía una chance más para sacar sus pasajes a tierras mexicanas. Debía superar a Chile en dos partidos y luego esperar al ganador entre Paraguay y Colombia. Entre esos cuatro, se jugaban un cupo a la Copa del Mundo. Lastimosamente, la ‘Roja’ nos ganó 4-2 en Santiago y 1-0 en Lima, dejándonos sin posibilidades de clasificar. Fue en ese momento, recién, que Perú quedó afuera de México 1986.

Así fue la Eliminatoria a Argentina 1986

Grupo A Fecha Estadio Goles Perú Colombia 1-0 Perú 26.05.1985 El Campín - Bogotá - Venezuela 0-1 Perú 02.06.1985 Pueblo Nuevo - San Cristóbal Uribe (78′) Perú 0-0 Colombia 09.06.1985 Nacional - Lima - Perú 4-1 Venezuela 16.06.1985 Nacional - Lima Navarro (15′), Barbadillo (20′), Hirano (80′), Cueto (82′) Perú 1-0 Argentina 23.06.1985 Nacional - Lima Oblitas (8′) Argentina 2-2 Perú 30.06.1985 Monumental - Buenos Aires Velásquez (23′), Barbadillo (39′)

País PJ G E P GF GC Df Pts. 1 Argentina 6 4 1 1 12 6 6 9 Al Mundial 2 PERÚ 6 3 2 1 8 4 4 8 Play Off 3 Colombia 6 2 2 2 6 6 0 6 Play Off 4 Venezuela 6 0 1 5 5 15 -10 1 Eliminado

*Se daban dos puntos por partido ganado

Play Off Fecha Estadio Goles Perú Chile 4-2 Perú 27.10.1985 Nacional - Santiago Navarro (45′ y 76′) Perú 0-1 Chile 03.11.1985 Nacional - Lima -

Perú quedaba eliminado de las Eliminatorias a manos de Chile.

CUENTA SALDADA

“Yo confío en el futbolista peruano”. En marzo de 2015, Ricardo Gareca era presentado como nuevo entrenador de la Selección Peruana. ¿Su tarea? Llevar a Perú de nuevo a una Copa del Mundo, clasificación fallida justo a partir de México 1986. Pero el argentino también tenía otra tarea pendiente: Salvador Bilardo decidió no llevarlo a ese Mundial y, luego de ese año, no fue convocado más en Argentina.

Perú no arrancó bien en las Eliminatorias, y hasta se pedía la salida del ‘Flaco', pero él decidió reinventarse desde la Copa América Centenario, formando un nuevo grupo. Este plantel se consolidó y llevó a la bicolor a Rusia 2018, el 15 de noviembre de un año antes. Más de tres décadas después, Ricardo Gareca había disuelto la sombra de ese famoso gol en el Monumental de River Plate.

Muchos hinchas de antaño aún recordaba a Gareca por el tanto que no dejó que Perú clasifique de manera directa a México 1986, pero le agarraron cariño tras Rusia 2018. El ‘Tigre’ se había convertido en un peruano más, incluso, en el hombre más querido e influyente del país. Actualmente, sigue al mando de la Selección Peruana en el camino a Qatar 2022.

REPITIÓ LA HISTORIA

El caso de Ricardo Gareca no es el único que vivió la Selección Peruana. Más allá de lo improbable que un futbolista anote un gol que perjudique la clasificación mundialista de la bicolor y luego conseguirlo como entrenador, años antes, el brasileño Didí pasó por un caso similar. En su caso, la única diferencia, es que él sí dejó fuera a nuestro combinado patrio de una Copa del Mundo.

Un golazo de tiro libre, bautizado como ‘Folha Seca’ por la forma en que bajó el balón hacia el arco, bastó para que Brasil clasifique a Suecia 1958, dejando a Perú en el camino. En dos partidos, empataron 1-1 en el primero, en Lima, mientras que la ‘verdeamarelha’ ganó el segundo, en el Maracaná, por 1-0. El ‘Scracht’ ganó ese torneo con Didí como una de sus figuras, a diferencia de Gareca que no fue convocado en 1986.

Onde años después, Didí dirigió a la Selección Peruana y la llevó al Mundial de México 1970. Dos goles de ‘Cachito’ Ramírez hicieron posible la hazaña en cara de Argentina en la mismísima Bombonera. En su caso, Perú también llevaba un largo tiempo sin participar en el torneo, ya que nuestra única participación había sido en Uruguay 1930.

