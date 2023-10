Chile tiene actualmente sentimientos encontrados debido al momento futbolístico que atraviesa: desde la búsqueda de un recambio generacional que todavía no llega, hasta los cuestionamientos hacia el técnico por la falta de resultados. Todo eso ocurre en medio de un ambiente de sentimentalismo influenciado por el éxito que tuvo la generación dorada de Arturo Vidal (36), Alexis Sánchez (34), Gary Medel (36), Claudio Bravo (40), entre otros referentes más. Esa mezcla condimenta lo que será el duelo ante Perú y alimenta la necesidad de sumar puntos de los sureños para volver a una Copa del Mundo.

Desde el golpe que significó quedar fuera de Rusia 2018 con sus héroes del bicampeonato de América, Chile no ha podido redondear otro momento glorioso como en los años 2015 y 2016. Hubo, entonces, la urgencia de sacar nuevos jugadores y sumarlos a un grupo ya consolidado con los más experimentados; pero esa búsqueda toma tiempo y en aproximadamente seis años ninguna de las promesas ha podido acercarse a la valla que dejó la generación dorada.

En ese lapso aparecieron jugadores como Ben Brereton (24), Nayel Mehssatou (21), Alexander Aravena (21), Marcelino Núñez (23) y Darío Osorio (19), quienes son habituales convocados por Berizzo, ya sumaron minutos en las presentes Eliminatorias y son el rostro visible de la nueva generación de futbolistas chilenos. Si bien son figuras emergentes y tienen un futuro prometedor, la sensación es que no poseen la categoría de los jugadores más representativos como Vidal, Alexis y Medel. Y allí está el reto de Berizzo: reducir esa brecha y armar un equipo competitivo con la carencia a su lado. “El gran problema que tiene Chile es que no hay recambio, no hay quienes vengan a ocupar los lugares de la generación dorada”, sostuvo Ramiro Fuenzalida, de El Mercurio, a la periodista Virginia Siadén.

A pesar de que no están en su mejor momento, Chile no puede darse el lujo de prescindir de sus héroes del bicampeonato de América, mucho menos en un momento en el que Berizzo es altamente cuestionado por los malos resultados desde que asumió el mando. El ‘Toto’ registra un 33.3% de efectividad como DT de la ‘Roja’, sumando solo tres victorias en 13 partidos disputados. Ese registro le quita respaldo a su trabajo y alimenta una crisis de un plantel que adolece de figuras. Por eso, lograr una victoria contra Perú este jueves es vital para Chile, porque la bicolor es su rival directo camino al Mundial 2026 y porque sumar tres puntos significaría un respiro de las críticas en contra del entrenador. “Berizzo debió ingeniárselas con un panorama bien escaso de jugadores para competir al más alto nivel”, comenta Raúl Neira, de El Mercurio chileno.

El otro problema de la ‘Roja’ es la ausencia de Vidal, el jugador más determinante para Chile cada vez que le tocó enfrentar a Perú de local. El volante del Athletico Paranaense marcó los últimos cuatro goles que la ‘Roja’ le convirtió a la bicolor por Eliminatorias en Santiago y ese dato confirma la trascendencia que adquiere dentro del equipo. Trascendió que Charles Aránguiz ocupará el lugar de Vidal, pero la sensación no es la misma. Vidal es el motor de Chile, un jugador que contagia y transmite. Su presencia impone, marca la diferencia y posee buen juego. En él todavía descansan las esperanzas mundialista de su país y representa esa nostalgia viviente por la generación dorada que fue y hoy no está más.

