Al igual que en el proceso clasificatorio anterior, con el caso de Gianluca Lapadula, en esta ocasión la hinchada de la Selección Peruana sigue con atención la labor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esto se debe a que uno de los futbolistas que está en los planes de Juan Reynoso para las Eliminatorias 2026, Oliver Sonne, se encuentra en proceso de nacionalización. Hasta el momento, Sonne no ha podido ser convocado para las dos primeras jornadas clasificatorias debido a que aún no ha obtenido su DNI. No obstante, este trámite estaría cada vez más cerca de concretarse. En este contexto, Depor Data ha analizado cómo el futbolista de 22 años podría integrarse al combinado bicolor.

Este defensor destaca por su destreza en la pierna derecha, lo que le otorga su posición principal en ese lado del campo. No obstante, también ha demostrado, en alguna oportunidad, su capacidad para desenvolverse como lateral izquierdo. Esta versatilidad le proporciona una ventaja en comparación con otros jugadores de la selección peruana, como Luis Advíncula, Aldo Corzo y Jhilmar Lora. A través de un análisis de las estadísticas de la temporada pasada y el comienzo de la presente en la Superliga de Dinamarca, identificamos cuatro puntos claves que lo convierten en una opción viable para competir por el puesto titular con Luis Advíncula. Aunque Corzo siempre ha cumplido, esto es especialmente relevante dado que aún no hemos tenido un futbolista capaz de desafiar al jugador de Boca Juniors en términos de rendimiento , tanto en defensa como en ataque, e incluso en la capacidad de marcar goles. Regularidad Pese a sus 22 años, Oliver Sonne ha demostrado una destacada regularidad en las dos últimas temporadas de la Superliga de Dinamarca. En la presente campaña 2023-2024, ha participado en los 8 partidos, siempre como titular, con un promedio de 90 minutos por juego . Asimismo, en la temporada 2022-2023, jugó en 29 partidos, comenzando en 27 de ellos, con un promedio de 84 minutos por juego. Estas cifras dan cuenta de su habilidad para mantener un nivel de rendimiento consistente y se presentan como un sólido respaldo para pelear un lugar en la pizarra de Reynoso. Temporada PJ Titular Minutos por juego 2023-2024 8 8 90 2022-2023 29 27 84 No solo ha demostrado su titularidad en la Superliga de Dinamarca, sino que también ha mantenido su nivel en competiciones internacionales. En la última edición de la Conference League, participó en todos los partidos, comenzando como titular en cinco de los seis encuentros y manteniendo un promedio de 85 minutos por juego. En una ocasión fue elegido dentro del equipo de la semana, demostrando que responde bien a las exigencias internacionales. El mapa de calor muestra que Sonne pasa la mayor parte del tiempo en el tercio final del campo , tanto en ataque como en defensa. Esto se debe a que es un jugador muy activo que busca constantemente oportunidades para crear o anotar goles. Mapa de calor de Oliver Sonne en la temporada 22-23. (Imagen: Sofascore) Solidez en defensa Entre sus mejores virtudes en la defensa, se destaca su habilidad para interceptar jugadas . Gracias a su excelente comprensión del juego y su rapidez, promedia un total de 0.85 intercepciones por partido en las últimas dos temporadas. Además, demuestra eficacia en la marca hombre a hombre, promediando 2.7 tacles por enfrentamiento. En lo que respecta a los despejes, Sonne asegura en promedio 2.15 por partido, contribuyendo de manera significativa a la resolución de situaciones de peligro en su equipo. Oliver Sonne destaca por su excelente condición física, lo que le permite desplazarse eficazmente en el campo tanto en el ida como en el vuelta. Esta cualidad se manifiesta en su promedio de 4.15 balones recuperados por partido desde que se unió al Silkeborg IF. Su resistencia aeróbica le ha permitido mantener un bajo promedio de regates superados por parte de los oponentes, demostrando su habilidad para mantener el control en situaciones de uno a uno en el campo. Contribución en ataque Las estadísticas de ataque de Oliver Sonne en la temporada pasada fueron impresionantes. Su contribución ofensiva fue evidente con 4 goles, 2 asistencias, 3 grandes oportunidades creadas y un promedio de 1 pase clave por partido. Además, su precisión en el pase es destacable, con un 84% de éxito en pases precisos por partido. Esto indica su capacidad para distribuir el balón de manera efectiva en el campo y crear oportunidades para sus compañeros, algo que la Selección Peruana necesita con urgencia, dado que en las dos primeras jornadas no hemos marcado ningún gol. Estadísticas en la temporada 22-23 Goles Asistencias Precisión (%) de pase Grandes oportunidades creadas Pases clave por 90′ 4 2 84% 3 1 La velocidad de Sonne es un recurso valioso para que pueda avanzar en el campo de juego. Tiene la habilidad de desbordar por la banda y enviar centros precisos, lo que podría generar oportunidades de gol. Su paciencia para elegir el momento adecuado para dar el pase correcto puede marcar la diferencia en el ataque, ofreciendo una nueva perspectiva para el ataque de la Selección Peruana. El XI de Perú con Sonne La posibilidad de que Oliver Sonne se sume a la Selección Peruana para los encuentros ante Chile y Argentina, podría mover algunos nombres en la pizarra de Juan Reynoso. En primer lugar, el jugador del Silkeborg IF ocuparía la posición de lateral derecho, desplazando a Luis Advíncula. Sin embargo, esto no significa que el hombre de Boca Juniors quedaría fuera del XI, sino que subiría unos metros y se colocaría como extremo por derecha. Recordemos que es una posición donde ha rendido en el conjunto ‘Xeneize’. Tomando en cuenta los primeros duelos de las Elimiantorias 2026, el gran sacrificado sería Andy Polo, quien actuó como extremo derecho. A este probable once también se sumó a Carlos Zambrano y Alexander Callens. Ambos llegarían con lo justo para los partidos clasificatorios. Es así que la banda derecha sumaría velocidad, anticipación y llegada a los metros finales con Sonne. Sería muy interesante verlo jugar junto a Advíncula.

Once de la Selección Peruana incluyendo a Oliver Sonne. (Imagen: LineUp11)





