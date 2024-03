Luego de disputar los primeros dos amistosos del año ante Nicaragua y República Dominicana, el balance del rendimiento de la selección peruana ha sido positivo. Más allá de los resultados, la intención de Jorge Fossati fue aproximarse a sus jugadores y darles a conocer su idea de juego, de manera que puedan interpretarla con base en su sistema predilecto 3-5-2. Si bien el ‘Nonno’ reunió a un grupo de 29 jugadores para esta fecha FIFA, también tiene en su radar a otros elementos que, por lesión o rendimiento, no estuvieron en esta oportunidad y podrían sumarse en los otros dos compromisos de junio, previo a lo que será el inicio de la Copa América 2024. ¿Quiénes son y cómo podrían potenciar a la bicolor?

En defensa





Carlos Zambrano

El ‘León’ no fue considerado en la primera convocatoria de Fossati debido al tiempo de inactividad que tuvo en Alianza Lima. Solo había disputado un partido hasta antes de que el entrenador uruguayo diera a conocer su nómina, pero ahora su situación es diferente. Tiene continuidad en el cuadro blanquiazul, se le nota en buena forma física y solo necesita sostener un buen nivel para llamar la atención del ‘Flaco’. Su experiencia y jerarquía son sus mejores cartas de presentación, pero también es cierto que la bicolor tiene variantes en esa zona del campo. Zambrano deberá dar un plus para marcar la diferencia con su competencia e inscribir su nombre en los próximos amistosos de la bicolor.

Renato Tapia

Por un tema de lesión, ‘Cabecita’ tampoco fue incluido en la primera lista de Fossati. El jugador del Celta estuvo recuperándose de una lesión en el muslo anterior derecho y los tiempos para confirmar su presencia fueron muy cortos. Sin embargo, ya volvió a las canchas y depende de él mantener el mismo nivel que venía mostrando en el conjunto español, bajo el mando del ‘Rafa’ Márquez. Registra 18 partidos disputados y 1221 minutos jugados en la presente temporada de LaLiga. Con Tapia al cien por ciento, la selección sumaría a un futbolista polifuncional que puede desempeñarse como defensor central o volante de marca. Además, posee experiencia, determinación y buena técnica, cualidades que encajan en el perfil que busca el DT. Sería un acierto incluirlo para los próximos amistosos.

Kluiverth Aguilar

Entre los cinco jugadores nacionales que acumulan más minutos, sobresale el jugador del Lommel SK con 2089 minutos en 24 apariciones. Aguilar se ha convertido en una pieza importante para su equipo y puede ser una opción para Fossati. El problema es que, en estos momentos, no está en el radar del técnico uruguayo, quien no lo consideró para su primera convocatoria a pesar de gozar con continuidad. Juega de lateral derecho, pero también puede cumplir la función de extremo. Y aquí la competencia que tendría en la bicolor es dura, porque el ‘Nonno’ cuenta con Andy Polo y Luis Advíncula para sus 3-5-2, dos futbolistas que están en buen nivel.

Renato Tapia puede jugar como defensor central o volante de marca. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

En la volante

Pedro Aquino

La ‘Roca’ no pudo formar parte de los amistosos de marzo debido a una lesión en la rodilla derecha. De acuerdo a información del Santos Laguna, el peruano fue sometido a una intervención quirúrgica que lo alejará de las canchas por un tiempo indeterminado, lo que complica su situación. Aquino necesita volver a los campos de fútbol a la brevedad posible, teniendo en cuenta que la próxima fecha FIFA será en junio y luego vendrá la Copa América. Si está recuperado totalmente, será una carta a favor de Fossati en el mediocampo, ya que tiene condiciones para jugar como volante de marca o de interior, similar al funión que cumplió Wilder Cartagena ante Nicaragua. Esta temporada, el peruano acumula 811′ distribuidos en 10 partidos.

Yoshimar Yotún

A diferencia de Aquino, Yotún ya volvió a los entrenamientos con Sporting Cristal y todo hace indicar que volverá a jugar en la reanudación del Torneo Apertura. El zurdo se perdió los compromisos de marzo por lesión, pero es un hecho que se mantiene en el rada de Fossati para una próxima convocatoria. Como jugador experimentado y con buena técnica, cumple el perfil que el ‘Flaco’ pide en su 3-5-2: puede jugar como interior por izquierda, como volante central (similar a la función que cumplió Martín Távara) o enganche. Su presencia suma en la bicolor y será una opción a considerar para el DT.

Yoshimar Yotún - Perú. (Foto: AFP)

En el ataque





André Carrillo

La ‘Culebra’ no está en un buen momento, su nivel ha bajado y le cuesta recuperar su mejor versión. Por rendimiento, Fossati no lo consideró para los amistosos de marzo; y si tiene la intención de volver a la selección, necesita sacar el máximo provecho al tiempo que tiene por delante para convencer al entrenador. Carrillo es un futbolista que saca provecho de su individualidad, posee buena técnica y puede jugar por todo el frente de ataque. Si Fossati decide darle una oportunidad, deberá adaptarse al sistema de juego que el uruguayo practica, ya que jugar de carrilero requiere un despliegue físico que hoy no tiene.

Luis Iberico

‘Luiki’ juega de extremo izquierdo en Riga FC de Letonia, pero no tiene la exposición que necesita para entrar en el radar de Fossati. Más allá de su continuidad y lo que pueda ofrecer en la cancha, es una opción remota para el uruguayo en estos momentos. Y es que el Nonno’ posee opciones por esa zona del campo, como Marcos López. Miguel Trauco y hasta Oliver Sonne. No obstante, Iberico ya sabe lo que es formar parte de esta selección. Estuvo en algunos amistosos con Juan Reynoso y hasta pudo marcarle a Bolivia en un partido de preparación en noviembre del 2022.

Raúl Ruidíaz

“Raúl continúa en nuestros planes a futuro”, sostuvo Fossati cuando le preguntaron sobre Ruidíaz, quien acaba de convertirse en el máximo goleador histórico del Seattle Sounders con 80 tantos. La ‘Pulga’ goza de buen presente en su club y siempre es una opción en ataque. Más allá de las opciones que hay en la bicolor (Lapadula, Guerrero y Valera), el DT podría darle la oportunidad si así lo considera. Ya lo hemos visto en la selección, aunque su desempeño en la bicolor siempre quedó en deuda. Actualmente, lleva cuatro partidos disputados y 247 minutos jugados en la presente temporada.





