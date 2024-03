¿Cómo se enteran de la existencia de Oliver Sonne?

El trabajo de un área de scouting es buscar, explorar jugadores por todo el mundo, que puedan ser elegibles y puedan representar a la Selección Peruana de futbol, en todas sus categorías. Y ahí te llega información de todo tipo. A veces son los jugadores, a veces los clubes, algún conocido, alguien que escuchó algo. Es un trabajo de hormiga empezar a ver y determinar quién puede ser opción. Ya con la experiencia que uno posee como ya tiene una dinámica: te fijas en los apellidos, en los parientes, en los rasgos.

Y entonces aparece Oliver Sonne en el radar…

Lo de Sonne es más complicado. Pero lo de su tía, la modelo Helena Christensen, es claro y es vox populi que ella tiene raíces en el Perú. Al seguir en redes sociales, te das cuentas que le comentaba a un chico cosas. Y este chico era Oliver Sonne, y no jugaba fútbol de forma recreativa, sino que lo hacía en un equipo profesional de Dinamarca. Así se encuentran los indicios, luego había que comprobar para iniciar la gestión.

Daniel Kellerstrass fue cerca de año y medio Jefe de scouting y captación en la FPF. (Foto: FPF)

Con el visto bueno del comando técnico de la Selección Peruana…

La idea era siempre trabajar con Juan Reynoso, quien era el técnico de la Selección Peruana en ese momento. Él fue la persona más interesada en buscar jugadores de ascendencia peruana en todo el mundo, algo que es la tendencia en el fútbol mundial. No podía ser que Gianluca Lapadula sea el único mayor consolidado, que esté jugando a un buen nivel y que pueda aportar en algún momento a la selección.

¿Cómo se dio ese primer contacto con Oliver Sonne?

Le escribí, él me respondió y se generó la charla. Con él, con la gente que lo maneja en temas deportivos. En principios del año pasado es cuando se empezó a gestionar todo con Oliver Sonne, y no fue nada fácil. Había que gestionar varios documentos que la abuela no tenía la mano. La peruana es la abuela de parte de madre. De muy chica se fue a Dinamarca, hizo su vida, se cambió el apellido, y se le perdió el rastro.

¿Y cómo hicieron?

Me llegó el dato de que la abuela tenía un registro de nacimiento en el Callao. Haciendo averiguaciones, dimos con la partida de nacimiento. La encontramos en una parroquia en el Callao. Así se comprobó que ella era peruana, luego se le tuvieron que sacar los papeles a la madre y luego a Oliver. Se tuvo que agilizar todo porque el interés del comando técnico y de nosotros fue inmediato, lo queríamos tener lo más pronto posible. En algún momento las entidades del Estado nos dieron una mano y por fin Oliver se pudo sumar para octubre.

¿Tuvo disposición inmediata en jugar por la Selección Peruana?

Desde la primera vez Oliver Sonne fue muy abierto, le emocionaba la idea. A él y su familia. Más que todo era el cumplirle el sueño a la abuela, que siempre le transmitió a él y a su hermana ese cariño por el Perú. Así que no le era algo ajena la cultura peruana. Había probado su arroz con pollo, su causa limeña, que le preparaba su abuela. Él se mostró muy interesado desde el principio. Es más, él habla mejor español de lo que la gente cree, porque se puso a estudiar español. A lo mejor no se anima a hablar o es medio rochoso, pero habla, no es que no hable nada.

¿Cómo jugaba Oliver Sonne la primera vez que lo vieron?

La realidad es que él en toda su infancia y juventud jugaba de enganche. Cuando lo vimos por primera vez, Silkeborg jugaba en la liga danesa y estaba en un torneo internacional (Conference League). Oliver enfrentaba ahí a extremos ‘picantes’, que valen 10 o 15 millones a nivel Europa. Sin balón marcaba muy bien y llamó mucha la atención su buena técnica para asociarse, centrar, filtrar un pase. Es entonces que nos cuenta que jugaba de ‘10′ hasta los 17, 18 años, y ya nivel profesional pasa a ser lateral por derecha, aunque también se acomoda por izquierda, si es que el técnico lo requiere.

¿Y cómo es su personalidad? Se ganó a los hinchas de la Selección Peruana…

Me parece que Oliver Sonne es una persona muy sencilla, muy tratable. Tiene más eso de latino que de nórdico. Allá también en su momento, cuando Juan Reynoso y su comando lo fueron a ver y lo vieron jugar en vivo, se juntaron, conversaron, charlaron, y siempre dio una impresión de ser un chico abierto, carismático. La mayoría de futbolistas son abiertos y le entran a la chacota. Se puede adaptar a cualquier tipo de situación.

A sus 23 años, hay ilusión también en que sea parte de una nueva generación de futbolistas peruanos…

Hay algo que no hay que olvidar. Oliver no es un jugador de 35 años o veterano. Él es un jugador joven y en algún momento va a venir un cambio. Los jugadores que tantas alegrías nos han dado, como Luis Advíncula, Aldo Corzo ya están en la recta final de su carrera, y hay que buscar jugadores. La idea es que el universo sea más amplio y que el entrenador de turno pueda elegir la mejor opción que le convenga y necesite. No solo Oliver, sino también hayan otros chicos del torneo local. Es una opción más, y es tan peruano como cualquier otro.

¿Cómo lo viste en los minutos que tuvo contra Nicaragua?

Oliver me parece es una buena opción a mediano o largo plazo. Creo que demostró que tiene cosas interesantes.

Oliver Sonne jugó por izquierda, una posición que no desconoce, pero que no le es habitual…

Es un jugador versátil, juega por derecha o izquierda. En el balón parado igual, puede tomar marcas, jugar por las zonas. Tiene un buen juego área, tiene buen biotipo y estatura y buen golpeo. Lo que le toque seguro va a adaptarse. Algunos piensan de que le pega tiros libres, centra y cabecea. Es una opción más, una variable diferente.

¿Te extrañó que, con toda la gestión que se hizo, Oliver Sonne no haya debutado antes?

Los entrenadores son los que toman las decisiones. No me sorprendió, porque Oliver siempre vino a sumar desde el primer momento. A veces uno cree que solo suma dentro de la cancha, pero uno también puede sumar en la tribuna, en el día a día. El solo hecho de traer a alguien nuevo, fresco, puede sumar en el grupo. Por encima de todo está la selección, y los protagonistas son los jugadores y hay que protegerlo. Está en la lectura de cada entrenador en qué momento ponerlo. Pero, como repito, el primer interesado en traerlo fue Juan Reynoso.

Por su formación europea, ¿consideras que le podría a Oliver Sonne adaptarse al estilo sudamericano?

Le veo más cosas positivas que negativas. Es un jugador que viene a sumar, ya está en el universo de la selección y la FPF. Si lo van a usar o no ya es tema de otros especialistas. El trabajo del área de scouting es captarlo y ponerlo a disposición. No es que lo estás trayendo a jugar la Liga 1, para q juegue y cambie de superficie, cancha o altura cada semana. Viene a sumar, jugar dos partidos contra selecciones en estadios parecidos a los de Europa, con instalaciones top. No debería tener inconvenientes.

¿Cómo hacer para que aparezcan más Sonnes y Lapadulas?

Se realizó todo un trabajo con Oliver Sonne, con él y muchos jugadores, para que integren las selecciones menores. Se han hecho muchas gestiones para que estén interesados en jugar en Perú. Ojalá se siga haciendo este trabajo y se sigan buscando más opciones. Hay más de 200 chicos mapeados, con los cuales se habrá hablado con más de 100 para saber su situación, su interés, sus ganas . En la selecciones Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23 hay jugadores que ya han venido y que podrían ser considerados para los distintos campeonatos de las categorías. Hay chicos en Italia, en la MLS, otro en Finlandia, en España. Hay que estar detrás de los chicos, de convencerlos, hacerlos sentir bien, cómodos de representar a Perú. Ser scout no es que te sientas y ves un partido de fútbol y das tu opinión. Mínimo tienes que hablar inglés, hablar con gente de otros países, otras culturas. La gestión es lo más importante. Ojalá se siga apostando por esto en el Perú.





