La Selección Peruana cerró un año para el olvido. Al mando de Jorge Fossati, tras la salida de Juan Reynoso, la Bicolor tuvo una opaca presentación en la Copa América 2024, donde no pudo superar la fase de grupos y no anotó ni un solo gol, y volvió a caer al último lugar de las Eliminatorias, alejándose de las posibilidades que conseguir un cupo al próximo Mundial. El panorama es muy complicado y, por ahora, no hay indicios de que el equipo se pueda recuperar en la recta final del torneo clasificatorio.

Uno de los puntos que más le ha costado a Perú en los últimos años es el recambio generacional. Ya pasaron seis años del Mundial de Rusia 2018 y se sigue sosteniendo a la gran mayoría de los jugadores que estuvieron en ese proceso, un tema muy criticado al técnico Fossati, ya que mantiene su confianza en los futbolistas experimentados y le viene dando pocas oportunidades a elementos más jóvenes.

Esto tuvo como consecuencia que la Bicolor aumente su promedio de edad al punto de llegar no solo a ser la selección más veterana del continente, sino también del mundo. Según un informe de CIES Football Observatory, Perú encabeza la lista de las selecciones con mayor promedio de edad con 30.38 años. La publicación indica que solo el 1.1 % de su plantel son menores de 21 años y un 50.4 % cuentan con más de 30 años.

De esta manera, Perú se encuentra en lo más alto de esta lista superando a Irán, con un promedio de 29.75 y también a Chile, con 29.53 años. En cuando a los otros combinados de la región, Colombia aparece más abajo con 29.02 años, Argentina con 28.79 y Venezuela cuenta con un promedio de 28.60 años.

(Fuente: CIES Football Observatory)





Recordemos que hace algunos días, el defensor de la Selección Peruana, Miguel Araujo, explicó el momento de la Bicolor en las Eliminatorias y tocó el tema del recambio generacional, algo que viene sufriendo el equipo en los últimos años. Y es que muchos jugadores consagrados están en el ocaso de sus carreras, otros aún les cuesta mostrarse y unos pocos que recién inician su camino.

“El bajón ha sido porque nos tocó jugar con equipos muy fuertes, el cambio generacional nos pegó la verdad, antes teníamos jugadores que todos jugaban en el extranjero”, explicó en Radio Ovación.





¿Cuándo vuelve a jugar Perú por las Eliminatorias?

La Blanquirroja volverá a luchar por los puntos en marzo de 2025 ante Bolivia, por la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Perú está obligado a ganarle a la ‘Verde’ no solo para seguir puntuando, sino por el honor y orgullo. La Bicolor llegará con esa espina y deuda de volver a ganar en casa. El compromiso se jugará el jueves 20 de marzo por la jornada 13 del proceso clasificatorio. El último cara a cara en Lima data del proceso anterior rumbo a Qatar 2022, con victoria de la Bicolor por 3-0, con tantos de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña. Aquella vez fue un triunfo importante en el camino hacia el repechaje.

Después del choque contra los altiplánicos, la Selección Peruana tendrá cinco compromisos más para tratar de revertir su situación y obtener el repechaje de la máxima competencia del mundo. Los duelos que restarán son ante Venezuela (V), Colombia (V), Ecuador (L), Uruguay (V) y Paraguay (L). Entramos a la recta final de las Eliminatorias más difíciles del mundo.





