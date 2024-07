A puertas de un clásico sumamente importante, Alianza Lima concretó dos fichajes que lo ayudarán a luchar por el Torneo Clausura 2024: Matías Succar y Kevin Quevedo firmaron sus contratos y llegan a La Victoria para cubrir el espacio que dejó Kevin Serna y -lo más probable- acompañar a Hernán Barcos en el ataque. A inicios de la temporada, se planeaba que Cecilio Waterman y Pablo Sabbag sean los atacantes fijos en el esquema, pero sus respectivas lesiones los alejaron de las canchas y recién están volviendo a tener actividad. En ese sentido, los blanquiazules necesitan resultados inmediatos y por eso se han reforzado en dicha zona. Teniendo en cuenta todas las variantes que maneja Alejandro Restrepo, ¿quiénes deberían ser los delanteros titulares en lo que resta del año? Depor conversó con periodistas deportivos para esclarecer este panorama.

El ‘Pirata’ no tiene fecha de caducidad

Desde que llegó a Alianza Lima en 2021, Hernán Barcos se puso el equipo al hombro y ha sido el máximo goleador blanquiazul en las últimas temporadas de la Liga 1. En 2024 va por el mismo camino: lleva once goles y tres asistencias en 18 partidos jugados. En el inicio del Clausura se ha afianzado en la alineación titular. En las dos primeras jornadas, ante César Vallejo y Alianza Atlético, anotó dos dobletes. El argentino está en estado de gracia y, a sus 40 años, va por su tercer título nacional con la institución victoriana. Eso sí, la salida del extremo colombiano, Kevin Serna, le ha quitado a su socio de ataque, así que necesita a un nuevo compañero que juegue a su lado.

Sacando al exjugador de Liga de Quito, el último gol de un delantero íntimo en un partido oficial fue el pasado 18 de abril, cuando Waterman marcó en el 3-0 sobre Sport Boys. Si bien el 29 de mayo Serna marcó un tanto en la caída por 3-2 ante Fluminense, el ‘cafetero’ ya no es parte del plantel tras su fichaje por el ‘Flu’. Jeriel de Santis no ha estado a la altura del reto -no ha podido anotar un solo gol en un duelo oficial- y se irá prestado a otro club. El joven Víctor Guzmán (18 años), por su parte, apenas tuvo unos 50 minutos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. En ese contexto, Alianza Lima sumó a Succar y Quevedo, quienes llegan con rodaje tras sus pasos por Carlos A. Mannucci y Universidad Católica de Ecuador, respectivamente.

Jugador Partidos jugados Minutos jugados Goles Asistencias Hernán Barcos 23 1611′ 13 3 Cecilio Waterman 18 1305′ 5 1 Jeriel de Santis 12 376′ 0 2 Víctor Guzmán 5 50′ 0 0 Pablo Sabbag 2 79′ 0 0

Los registros de los delanteros de Alianza Lima en el 2024

Hernán Barcos anotó un doblete en el último partido de Alianza Lima contra Alianza Atlético. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Qué ofrecen Matías Succar y Kevin Quevedo a Alianza Lima?

Matías Succar apenas se perdió un partido en el Apertura 2024, lo que demuestra que está en un estado físico impecable. En 16 duelos, anotó cuatro goles y dio dos asistencias. Tiene un buen disparo de larga distancia, también desde el punto de penal y remata muy bien de cabeza. Puede jugar en diferentes posiciones en la zona de ataque, ya sea como único ‘9′ o como segundo delantero. Si tiene que hacer presión alta, está dispuesto a hacerlo. Ayuda a los volantes en la marca y también a los carrileros, recostándose por momentos por las bandas. Pero su lugar preferido es el área, donde conoce casi todos los secretos. El año pasado vivió una de sus temporadas más goleadoras: anotó once tantos y dio dos asistencias en 33 partidos con el conjunto trujillano en la Liga 1.

Kevin Quevedo, por su lado, llegó en 2024 a Ecuador y se ganó rápidamente un puesto en el once titular. Disputó 20 partidos -contando la Liga Pro y la Copa Sudamericana-, anotó dos goles y sirvió dos asistencias. En Universidad Católica, demostró ser un jugador muy rápido y que se adapta bien a cualquier sistema ofensivo. Ha tenido muchos minutos jugando como extremo por la banda derecha o izquierda. También corre por la banda y hace diagonales. Muchos pases gol se generaron por su dinamismo. El delantero ganó experiencia en suelo ecuatoriano y seguramente con la camiseta blanquiazul sentirá una motivación extra. Recordemos que, en 2019, anotó 17 goles en 31 partidos de Liga 1 con Alianza Lima.

En una reciente entrevista, Jorge Célico, DT del club ecuatoriano, señaló lo siguiente a RPP: “Él (Quevedo) puede jugar en un 3-5-2 como un segundo delantero, acompañando en punta, y puede también hacerlo detrás de los dos puntas. Se acomodaría a esas posiciones en un 3-5-2. Obviamente, el ‘profe’ (Restrepo) sabrá dónde colocarlo. Él ha ayudado mucho acá. Es más, a veces yo replanteaba, por cumplir bien la tarea él se quedaba sin energía al momento de atacar, pero al pie de la letra ha cumplido la faceta defensiva. En el caso de él, tenía que retroceder con su marcador, ayudar al lateral de ese lado. Era importante que el lateral no sufriera el 2 contra 1 y él lo ha hecho muy bien”.

Matías Succar fue presentado la semana pasada en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Quiénes deberían ser los delanteros titulares en el Clausura?

Depor conversó con Alan Diez, periodista de RPP, sobre este tema y señaló que si hay un delantero que es inamovible en el ataque ese es Hernán Barcos. “El gol hoy en Alianza lo tiene Barcos. El gol se llama Hernán Barcos. No creo que el ‘profe’ Restrepo saque a Barcos para poner a sus nuevas incorporaciones, a Succar y a Quevedo, porque tampoco tienen trabajo juntos. Entonces, es un tema de tiempo también. Veo imposible que Succar y Quevedo arranquen y sienten a Barcos. Ojo: todavía seguro va a llegar Paolo Guerrero. Mira cuántos delanteros con cuánto gol va a tener Alianza, que es lo que le está faltando en los últimos partidos”, comentó.

Para Alan, la dupla tiene que ser conformada por el ‘Pirata’ y Quevedo. “Creo que la delantera va a ser Barcos con Quevedo, como un segundo delantero, pero hay que esperar. Tiene con qué Alianza ahora. La ‘chamba’ del técnico está linda. Tiene un buen dolor de cabeza porque tiene opciones, tiene con qué poder armar la ofensiva teniendo en cuenta también mucho al rival que enfrente. Insisto: Barcos es titular. ¿El acompañante? Veremos. Tarea difícil para Restrepo. Tiene material: Waterman, Sabbag, el chico Guzmán. El gran dolor de cabeza es ver a quién deja fuera del partido”, concluyó.

Pablo Ocaña de Latina, por su parte, valoró también el momento que vive el ‘Pirata’ y aseguró que será difícil que salga de la alineación titular. Asimismo, destacó la habilidad de Quevedo, quien podría llenar el vacío que dejó Serna. “El momento de Hernán Barcos, y lo que le está brindando a Alianza en el Clausura en cuanto a efectividad, es fundamental. Han llegado dos jugadores como Matías Succar y Kevin Quevedo que, uno diría, llegan para darle frescura y atrevimiento a Alianza en los últimos metros del campo. Y serían una buena dupla, con Quevedo de segundo delantero y Succar siendo el ‘9′ de área. El ideal en la directiva de Alianza y lo que ilusiona al hincha es que estos dos jóvenes y con hambre de triunfar en el fútbol puedan consolidarse y comprenderse. Ya en la práctica, en el Clausura, uno podrá sacar mejores conclusiones”, dijo.

“Siento que es el momento de Barcos, considerando que es un hombre muy competitivo y que quiere estar en el once titular y que responde en el campo de juego. Hoy los números lo avalan, lo respaldan. ¿Quiénes serían los delanteros de Alianza? Yo te diría Kevin Quevedo y Hernán Barcos. Uno con movilidad, que sea importante por su desequilibrio y atrevimiento; y después uno más de área, que hoy es Barcos. Por lo menos, en un corto tiempo, sería la dupla de Alianza en el ataque”, agregó.

Ángel Flores de Willax, en primer lugar, señaló que el fichaje de Succar fue una respuesta rápida a la salida de Kevin Serna. “La contratación de Matías Succar es una decisión desesperada porque Alianza Lima se quedó sin Serna y apuntó a Paolo Guerrero, pero va a tardar lo de Guerrero. Si se concreta lo de Guerrero, probablemente esté para jugar en la quinta fecha del Clausura y sabemos que Guerrero es de los jugadores que solo juega en el llano. Ahí entraría a tallar Succar, pero es una decisión más que arriesgada”, declaró.

Luego, apuntó que si Quevedo ha aprovechado su paso por la Universidad Católica, no hay duda de que será muy importante en el esquema de Alianza Lima. “En cuanto a Quevedo, siempre va a ser una moneda al aire. Es un gran jugador, tiene talento, desequilibrante, tiene gol, quizás hasta sea el diferente, pero si es que le ha ayudado a madurar haber estado en un fútbol como el ecuatoriano. Todo este tiempo alejado de los amigos y además con el paso de los años, si es que él ha adquirido una madurez, le va a servir indudablemente a Alianza. Los dos delanteros que serían titulares son Barcos y Quevedo. Barcos, pese a la edad, sigue vigente y lo sigue demostrando año tras año. Traen a delanteros para ser titulares, Barcos se come la banca, pero termina siendo en el año el goleador y el indiscutible”, sentenció.





