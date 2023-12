La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció esta tarde la salida de Juan Reynoso, como director técnico de la Selección Peruana. Dicha decisión obedecía a los malos resultados que acumuló el estratega nacional, durante su estancia en la Videna (estamos últimos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026); sin embargo, a ello se sumó la serie de críticas que fue recibiendo el ‘Ajedrecista’, un hecho que lamentó el entorno del DT, incluso, sus excompañeros de equipo.

A través de su cuenta de Twitter, el exdelantero mexicano y compañero de Reynoso en Cruz Azul a mediados de los 90′s, Carlos Hermosillo, dejó un mensaje claro sobre la crisis que viene pasando el elenco blanquirrojo y que lo ha llevado a estar fuera de la zona de clasificación para el próximo mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México en el 2026.

“Me duele mucho lo que pasó con Juan Reynoso. Como dicen en la vida: ¡A veces los tiempos no son los mejores en los que llegamos a un proyecto! Creo que esto le pasó a Juan Reynoso. No creo que Perú esté pasando por un buen momento futbolístico y no es sólo por el técnico. ¡Perú tiene que vivir un cambio generacional y eso le ha costado a Juan!”, escribió el hoy comentarista de FOX Sports.

Carlos Hermosillo y su mensaje, tras la salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana. (Foto: Twitter)

Precisamente, fue Reynoso quien hizo hincapié en la reestructuración de las divisiones mejores y la importancia que tiene ello para la selección. Recientemente, José Guillermo del Solar, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores en la FPF habló de cómo los clubes de la Liga 1 Betsson se negaron a prestar a sus jugadores para el próximo Preolímpico que se jugará en Venezuela a mediados de enero, por lo que jugará este certamen con chicos de la Sub-18.

“Ahora mismo, tengo 30 jugadores convocados y, de estos, 17 son chicos de la Sub 18 que han estado entrenando conmigo y van a estar en el Sudamericano Sub 20 de 2025. Al ver esta situación, he tomado la decisión de llevar (al Preolímpico) a los jugadores que van a estar conmigo en este proceso”, sostuvo en conferencia de prensa.

Marcia Reynoso también habló

En una extensa carta, publicada en su cuenta de Instagram, la hija de Juan Reynoso expresó su decepción, ante los mensajes negativos que recibió padre, tras los malos resultados de la Selección Peruana. “Me dueles porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano”, señaló.

Asimismo, apuntó a los hinchas y personalidades del balompié nacional que buscaban su salida de la ‘blanquirroja’, asegurando que en nuestro país prefieren apostar por un profesional extranjeros en lugar de uno nacional. “Tu historia colonialista sigue en cada uno de los habitantes que prefieren al extranjero porque ‘es mejor’”, sostuvo.

¿Qué retos le espera al nuevo DT de Perú?

El próximo año la ‘bicolor’ tendrá partidos amistosos tanto en marzo como en junio, días previos al inicio de la Copa América. Con esto en mente, la FPF viene planificando qué equipos serían los posibles rivales y dónde podrían ser los partidos. Se contempló la posibilidad de tener una gira por Europa, aunque ello no quedó definido. Lo que sí está claro es que los equipos a los que se enfrentará Perú no serán los mismos, con los que competirá en el certamen continental, que reunirá a delegaciones de la Conmebol y Concacaf.

Respecto a los partidos de Copa América, el fixture -por ahora- es el siguiente: enfrentar a Chile el 21 de junio, a Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago) el 25 de junio y a Argentina el 29 de junio. Finalmente, el septiembre de 2024 regresan las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primer rival será Colombia en Lima, luego la Selección Peruana visitará a Ecuador. En octubre y noviembre nos mediremos ante Uruguay (L), Brasil (V), Chile (L) y Argentina (V).





