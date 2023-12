Este miércoles 13 de diciembre, la Selección Peruana anunció de manera oficial la salida de Juan Reynoso. Así pues, el estratega nacional le puso fin a su estadía en la Videna, dejando discretos números (apenas sumó dos puntos en las Eliminatorias Sudamericanas 2026). En medio de este panorama, Marcia Reynoso, una de las hijas del DT, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje donde confesó su decepción por el trato que recibió el ‘Ajedrecista’ vistiendo el buzo de la ‘Bicolor’.

“Querido Perú, gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser “bienvenidos”. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: El peor enemigo de un peruano es otro peruano... Pero no es el caso”, inició el mensaje que publicó la hija del entrenador en su cuenta oficial de Instagram.

“Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. [...] Me dueles porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano”, añadió.

Es necesario mencionar que Juan Reynoso siempre mostró la gran relación que tenían con sus hijas. Por este motivo, Marcia se refirió a los mensajes que recibió su padre por parte de varios hinchas y personalidades del balompié nacional, asegurando que en nuestro país prefieren apostar por un profesional extranjeros en lugar de uno nacional. “Tu historia colonialista sigue en cada uno de los habitantes que prefieren al extranjero porque ‘es mejor’”, sostuvo.

Sale Reynoso, entra Fossati

Tras conocerse el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jorge Fossati fue consultado por medios de su país si tomaría el cargo de DT de la Selección Peruana, más aún tras obtener el título nacional con Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson y estar en los planes del combinado merengue para el año de su centenario.

“Hace un par de días me comunicaron que se iban a comunicar de la Federación conmigo y bueno. Yo hablé abiertamente pensando que el tema del técnico (Juan Reynoso) estaba solucionado, pero ayer (sábado) me entero que el lunes firmarían la recisión”, reveló en el programa de Teledoce. Un punto importante es que el entrenador ‘charrúa’ aún tiene contrato con Universitario de Deportes hasta finales del próximo año.

¿Qué retos le espera al nuevo DT de Perú?

En lo concerniente a junio, al ser una fecha FIFA doble previa a la Copa América, la FPF tendrá algunos meses más para cerrar con los rivales, definir las sedes y gestionar toda la logística para la comodidad de la delegación nacional. Podría darse la posibilidad, tal como sucedió en anteriores ediciones de este certamen continental, que la ‘Blanquirroja’ juegue uno de esos encuentros en nuestro país a manera de despedida antes de partir a Estados Unidos.

Respecto a los partidos de Copa América, el fixture -por ahora- es el siguiente: enfrentar a Chile el 21 de junio, a Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago) el 25 de junio y a Argentina el 29 de junio. Finalmente, el septiembre de 2024 regresan las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primer rival será Colombia en Lima, luego la Selección Peruana visitará a Ecuador. En octubre y noviembre nos mediremos ante Uruguay (L), Brasil (V), Chile (L) y Argentina (V).





