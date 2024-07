Paolo Guerrero (40 años) está en el centro de un debate que ha sacudido la Liga 1. Su salida inminente de la Universidad César Vallejo ha abierto la puerta a rumores que lo sitúan en Alianza Lima para la segunda parte de la temporada 2024. Este posible movimiento ha generado una ola de opiniones divididas entre los hinchas, exjugadores y expertos del fútbol peruano. Una de las críticas más contundentes proviene de José Velásquez, exjugador y figura histórica del fútbol peruano y del cuadro íntimo. El ‘Patrón’ ha expresado su preocupación y desacuerdo con la idea de que en La Victoria fichen al ‘Depredador’.

“Recién me entero que quiere jugar en Alianza Lima. Sería fatal que Alianza Lima lo contrate si no ha podido desarrollarse en el equipo anterior (Vallejo). No está para nada”, declaró Velásquez en una entrevista con Telenoticias de Chimbote. Claro y directo en sus comentarios.

Velásquez no se limitó a criticar el posible fichaje, sino que también cuestionó las decisiones personales y profesionales de Guerrero. “Realmente es una malacrianza de él. Supuestamente está lesionado y sigue entrenando, corriendo. ¿Qué lesión es esa? Entonces se agrandan mucho cuando hablan del jugador, en este caso de Paolo. Se siente lo máximo, lo cual no es así”, comentó.

El ‘Patrón’ también se mostró crítico con la atención mediática que recibe Guerrero. Según Velásquez, esta importancia desmedida se debe a la falta de otro delantero de su calibre en el fútbol peruano. “Se le da mucha importancia, totalmente. ¿Por qué? Pienso yo porque no hay otro igual que él, así de simple”, subrayó.





Un llamado a fomentar el talento joven





Más allá de su crítica a Guerrero, Velásquez hizo un llamado a Alianza Lima para que se enfoque en el desarrollo de sus divisiones menores y la búsqueda de talentos en las provincias. “Se deberían tener personas o exdeportistas que vayan a las provincias a traer talentos; talentos tenemos en cualquier cantidad en pueblos inhóspitos, pero no lo hacen por ‘don dinero’”, exhortó.

Mientras tanto, la afición de Alianza Lima y el público en general se encuentran divididos. Algunos ven en Guerrero una oportunidad de reforzar al equipo con un jugador de experiencia y calidad probada, mientras que otros, como Velásquez, temen que su fichaje pueda ser contraproducente y perjudicial para el equipo a largo plazo.

El 'Patrón' criticó la posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?





El próximo partido de Alianza Lima será ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está programado para jugarse el viernes 26 de julio desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal de GOLPERU.

Será la segunda edición del clásico del fútbol peruano en la presente temporada. En el Torneo Apertura, los ‘compadres’ se enfrentaron en el estadio Nacional y los ‘cremas’ fueron los que ganaron el duelo por 1-0, con un gol de Andy Polo en los primeros minutos de juego. Será el encuentro más atractivo de esa jornada. Y el que gane daría un golpe importante en el Clausura.





Así va Alianza Lima en tabla acumulada de la Liga 1





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 19 13 5 1 38 8 30 44 2 Melgar 20 14 2 4 45 24 21 44 3 Sporting Cristal 19 14 1 4 49 23 26 43 4 Alianza Lima 19 13 0 6 37 18 19 39 5 ADT 19 10 4 5 33 25 8 34 6 Cusco FC 20 10 2 8 26 26 0 32 7 Cienciano 19 7 8 4 22 22 0 29 8 Los Chankas 19 8 3 9 29 25 4 27 9 César Vallejo 20 5 8 7 25 32 -7 23 10 Sport Boys 19 6 4 9 20 25 -5 22 11 Comercintes Unidos 19 6 4 9 23 35 -12 22 12 Sport Huancayo 20 6 4 10 20 33 -14 22 13 Atlético Grau 19 4 9 6 20 18 2 21 14 UTC 19 5 4 10 23 33 -10 19 15 Alianza Atlético 20 4 6 10 14 22 -8 18 16 Deportivo Garcilaso 19 4 5 10 21 27 -6 17 17 Carlos A. Mannucci 19 3 6 10 11 39 -28 15 18 Unión Comercio 19 1 7 11 18 36 -18 10

¿Cómo se define la Liga 1 2024?





Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.

Alianza Lima ganó el título de la Liga 1 por última vez en 2022. (Foto: Getty Images)

