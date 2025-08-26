La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
depor

La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    1 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    2 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    3 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    4 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    5 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    6 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    7 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    8 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    9 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    10 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    11 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    12 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

  • La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)
    13 / 13

    La Selección Peruana sumó su segundo día de entrenamiento en la Videna. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Este martes 26 de agosto, se llevó a cabo el segundo día de entrenamientos de la en la Videna, bajo la atenta mirada de y su comando técnico. Con la ausencia de Alex Valera y Edison Flores, quienes fueron desconvocados tras confirmarse sus respectivas lesiones, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ tuvo una nueva sesión de trabajos y poco a poco vienen ultimando detalles de lo que será su equipo base para afrontar la próxima jornada doble de las Eliminatorias 2026, donde enfrentaremos a Uruguay y Paraguay, respectivamente. Hay que considerar que una vez más estuvieron presentes los sparrings elegidos por Ibáñez, quienes además de servir de apoyo para el plantel principal, están sumando una importante experiencia y seguramente en un futuro no muy lejano serán convocados de manera oficial. Asimismo, se unió al grupo luego de su convocatoria de último momento.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS