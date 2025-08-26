Este martes 26 de agosto, se llevó a cabo el segundo día de entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna, bajo la atenta mirada de Óscar Ibáñez y su comando técnico. Con la ausencia de Alex Valera y Edison Flores, quienes fueron desconvocados tras confirmarse sus respectivas lesiones, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ tuvo una nueva sesión de trabajos y poco a poco vienen ultimando detalles de lo que será su equipo base para afrontar la próxima jornada doble de las Eliminatorias 2026, donde enfrentaremos a Uruguay y Paraguay, respectivamente. Hay que considerar que una vez más estuvieron presentes los sparrings elegidos por Ibáñez, quienes además de servir de apoyo para el plantel principal, están sumando una importante experiencia y seguramente en un futuro no muy lejano serán convocados de manera oficial. Asimismo, José Rivera se unió al grupo luego de su convocatoria de último momento.