Dando pie a un nuevo proceso en la Selección Peruana, lo que muchos esperaban ver es la inclusión de nuevos nombres que ingresen a la lista de convocados del combinado nacional para los próximos amistosos que tendrán en este fin de año. Sobretodo por la inconformidad del desempeño de muchos de los ya experimentados que no cumplieron con las expectativas para la última fecha doble. Es así que, ahora liderados por Manuel Barreto, ya se habría iniciado la operación de reclutar a jóvenes promesas que sean los nuevos rostros, como es el caso de Felipe Chávez que la viene rompiendo en Alemania.

El futbolista de apenas 18 años, que actualmente pertenece al Bayern Múnich, se ha convertido en una de las principales apuestas a futuro de la Selección Peruana. La Federación Peruana de Fútbol ya envió una carta de reserva para los próximos amistosos, lo que abre la puerta para que el atacante tenga su primera experiencia oficial con la camiseta blanquirroja en la categoría absoluta.

La última vez que Felipe Chávez estuvo vinculado a la ‘Bicolor’ fue en la Sub-20, donde entrenó bajo la mirada de ‘Chemo’ del Solar. Pero pese a ello, no volvió a ser considerado más en dicha categoría por no estar “listo”, de acuerdo a lo que mencionaba el propio entrenador. Dicha situación generó mucho debate por los buenos desempeños que tenía en Alemania.

Felipe Chávez tiene la camieta 10 de la Sub-20 de Perú. (Foto: Agencias)

El Bayern Múnich, club donde se desempeña, le renovó contrato hace unos meses, convencido de su talento y proyección. De hecho, en agosto pasado tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en un amistoso frente al Grasshopper de Suiza, un paso significativo para su corta carrera. Viene haciendo goles con el equipo de reserva, destacando incluso en la Youth Champions League.

Chávez es un jugador polifuncional que puede ocupar varias posiciones en el frente de ataque: mediocentro ofensivo, enganche, extremo o segundo delantero. Actualmente, en la categoría Sub 19 del Bayern, se desempeña como enganche y luce la camiseta número 10, un rol que es lo que más falta hace en la ‘bicolor’, por lo que se ha encendido la ilusión de que sea el nuevo conductor del equipo, a futuro.

La relevancia de su nombre en la órbita de la Selección Peruana no se debe solo a su calidad, sino también a la escasez de alternativas reales para reemplazar a jugadores de jerarquía como Christian Cueva. En los últimos años, se ha buscado un conductor natural en el mediocampo ofensivo, pieza que aún no ha aparecido.

Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)

El periodista Kevin Pacheco fue quien confirmó a través de sus redes sociales la noticia de la carta de reserva. “FPF envió carta de reserva por Felipe Chávez de cara al amistoso de la Selección Peruana ante Chile en octubre. En los últimos días, funcionarios de la Federación hablaron con el jugador del Bayern Múnich y la idea inicial es considerarlo. Ya se dio el primer paso”, precisó.

Para Manuel Barreto, que acaba de asumir la dirección técnica, esta podría ser una primera señal de cambio en la gestión de convocatorias. El objetivo inmediato no solo será renovar nombres, sino también mostrar un proyecto de largo plazo que incluya jóvenes formados en el extranjero, con un bagaje diferente al que suelen tener los jugadores del medio local.

