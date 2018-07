Hay que sacar la agenda y apuntar estos nombres. La participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018 dejó más de un punto para destacar. Uno de los más claves, y a los que no muchos le tomaron importancia, fue el roce internacional que 16 jugadores de la categoría Sub 20 sumaron a sus carreras futbolísticas.

Sin embargo, no se sabe mucho sobre los muchachos que integraron esta lista y, por ese motivo, Depor se encargó de buscarlos para conocer un poco más de ellos.

LOS NUEVOS 'POTRILLOS'

Alianza Lima fue uno de los clubes, detrás de Sporting Cristal, que más jugadores aportó a la Selección Peruana Sub 20 en la mencionada gira a Rusia 2018 . Los 'íntimos' sumaron a 3 elementos que los representaron por todo lo alto en la cita mundialista.

Fabio Renato Rojas Prieto

El defensa blanquiazul es uno de los referentes del equipo, lo que incluso lo ha llevado a llevar la cinta de capitán en la selección de la categoría. El jugador de los 'íntimos' destacó el buen nivel de los entrenamientos de la bicolor y descartó un trato especial para ellos por la edad que tienen.

"Se sentía la diferencia con los jugadores consolidados, pero esta Sub 20 ha demostrado que es un buen rival para el equipo mundialista a pesar de ello", señaló Rojas.

Rojas es el capitán de la Sub 20. (Foto/Video: José Marín)

Oslimg Roberto Mora Pasache

El también jugador de Alianza Lima es el desequilibrante del equipo. El atacante blanquiazul, quien también fue parte de la Sub 20 en Rusia 2018 , nos rebeló un dato interesante que se desarrollaban en las prácticas dirigidas por Ricardo Gareca , aunque -al parecer- no dio resultados.

"Lo que más recuerdo de las prácticas era que el equipo practicaba definiciones de penales y el 'profe' siempre nos decía que intentemos desconcentrar al pateador para que pueda definir bajo presión", confesó Mora.

Mora es el jugador más desequilibrante de la Sub 20. (Foto/Video: José Marín)

Walter Angello Tandazo Silva

El tercer y último valor de los blanquiazules en la Selección Peruana Sub 20 actúa de volante y aseguró que estos días le sirvieron para aprender de uno de sus referentes máximos del fútbol peruano.

"Conversaba bastante con Yoshimar Yotún. Es una persona muy humilde que siempre me apoyaba y me aconsejaba en algunas cosas que tenía que mejorar", declaró Tandazo.

Tandazo es el tercer jugador de Alianza Lima que fue a Rusia 2018. (Foto/Video: José Marín)

SANTA SENSACIÓN

San Martín se convirtió en uno de los animadores del Descentralizado 2018 y gran parte de su mérito fue el de lograrlo con un plantel joven, en el que destacan dos jugadores que ya dejaron de lado su corta edad para asumir roles importantes en el balompié nacional.

Jesús Emanuel Pretell Panta

La carta pase del volante del equipo albo le pertenece a Sporting Cristal, donde decidieron cederlo a préstamo al club de Santa Anita para que agarre roce futbolístico y ello ha sido aprovechado al máximo por el talentoso jugador que se ha convertido en el eje de San Martín y de la Selección Sub 20 .

"Hay una frase de Gareca que me ha quedado grabada. Él me dijo que debo tener siempre en cuenta que como juego yo, juega el equipo", manifestó Pretell.

Pretell tuvo la tarea de enfrentar a Guerrero en los entrenamientos de Rusia 2018. (Foto/Video: José Marín)

EL FUTURO DEL EQUIPO DOMINÓ

Si bien la Selección Peruana Sub 20 se caracterizó por tener jugadores de la capital, hubo uno del FBC Melgar, que gracias a su buen desempeño en el Torneo de Reservas, se ganó un puesto en el equipo nacional de la categoría.

Michel Ademir Rasmussen Grados

El atacante del equipo arequipeño encontró similitudes en su juego con André Carrillo y demostró todo su potencial en las prácticas, donde incluso tuvo una anécdota con el portero de la Selección Peruana , Carlos Cáceda.

"Recuerdo que en un entrenamiento tuve la oportunidad de anotarle. Me felicitó y entre risas me dijo que nada más no me vaya a agrandar", sostuvo Rasmussen.

Rasmussen encontró similitudes en su juego con Carrillo. (Foto/Video: José Marín)

Daniel Ahmed será el encargado de mantener la base de esta Selección Sub 20 y realizar un buen Sudamericano el próximo año. Además, no deberíamos sorprendernos si es que vemos a más de uno de estos jugadores teniendo minutos en las clasificatorias para Qatar 2022. Depende de ellos.

LEE TAMBIÉN