En las últimas horas, el nombre de Gianluca Lapadula volvió a sonar más fuerte que nunca. ¿Los motivos? Desde Italia afirmaron que su futuro estaría en Torino y luego la publicación de la Conmebol, donde lo ubican como el mejor jugador de la Selección Peruana en la Copa América. Pese a ello, el delantero blanquirrojo -previo a su viaje a Italia- no dudó en destacar la entrega de todos sus compañeros.

Sí, el ‘Bambino’ se dio un tiempo para agradecer el apoyo de toda la delegación nacional, durante la participación en la Copa América Brasil 2021. “Yo creo que todo la selección hizo una gran Copa América”, mencionó el atacante, mientras era resguardado por efectivos policiales.

No fue lo único que manifestó: “Estoy muy feliz, conozco mucho más a mis compañeros. Quiero agradecer a toda la selección y a mis compañeros que me ayudaron en todo”. Incluso no dudó en enviarle un mensaje a la hinchada blanquirroja. “Quiero agradecer al país por el cariño que cada día me da”, añadió Gianluca Lapadula.

Sus números no mienten para estar en el corazón de la Selección Peruana. Desde el partido en Quito por Eliminatorias, con dos asistencias (para Christian Cueva y Luis Advíncula), el rendimiento fue creciendo para el ‘9′. Ya en la Copa América registró tres tantos en 581 minutos. Encima, estuvo en todos los partidos desde el arranque.

Lapadula en el corazón de la gente

Antes de viajar para reencontrarse con su familia y a la espera de definir dónde jugará a partir de la próxima temporada, Gianluca Lapadula decidió ir de compras al Jockey Plaza, ubicado en Surco. El video de su presencia en la tienda del centro comercial fue registrado por una usuaria de TikTok.

Dentro del establecimiento todo fue de lo más normal, pero a su salida, todo cambió. Decenas de personas se percataron de que estaban a escasos metros de Lapadula y lo rodearon. El futbolista tuvo que ser escoltado por agentes de seguridad para evitar mayores inconvenientes.





