Se hizo viral en las redes sociales no solo por sus dotes en el campo de fútbol, sino también por los ‘hobbies’ que tiene cuando no se encuentra en la cancha. Gianluca Lapadula no solo demostró sus dotes de buen pianista en el video que compartió la Selección Peruana en sus cuentas personales, sino también dio a conocer su interés por conocer todos los ritmos contagiosos del país, como lo es la cumbia en la actualidad.

Luego de que se hiciera viral el video de Lapadula y Christian Cueva, el atacante de Benevento compartió el material con un peculiar mensaje, a través de su cuenta de Instagram: “Absolutamente tengo que aprender a tocar este ritmo contagioso”.

La publicación, donde también fueron etiquetados el popular ‘Aladino’ y la Selección, lleva (hasta el cierre de esta nota) más de 105 mil reproducciones en solo una hora de publicación, además de varios comentarios por parte de los hinchas peruanos apoyando al delantero.

Gianluca Lapadula y el nuevo reto de aprender cumbia. (Foto: Instagram)

Figura del Perú vs. Ecuador

Gianluca Lapadula fue pieza clave en la victoria que tuvo Perú frente a Ecuador en Quito, por la octava jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. Sus dos asistencias le permitieron al combinado nacional quedarse con los tres puntos que tanto necesitaban para seguir peleando por el sueño mundialista.

Los goles llegaron, luego de que ‘Lapagol’ controlara por el costado de la cancha un pase que llegó de Renato Tapia. El número ’14′ avanzó hasta el área del rival y cuando quedó frente al portero Alexander Domínguez, cedió para que Christian Cueva marque el 1-0. En el tramo final, Gianluca también dejó en buena posición a Luis Advíncula, quien remató fuerte para convertir el 2-0.

Al término de la hazaña a los 2,850 m.s.n.m., Gianluca expresó la emoción por obtener su primer éxito con la Blanquirroja. El atacante hizo una dedicatoria a sus seres queridos. “Siempre dije que quería ganar mi primer partido con la selección. Este triunfo va para mi familia, va para todos”, manifestó en un diálogo con Movistar.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Los dirigidos por Ricardo Gareca vencieron 2 a 1 a Ecuador por la octava fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Tras ello, los jugadores enviaron mensajes a través de sus redes sociales para celebrar el gran triunfo en Quito. (Fuente: América Tv)