Minuto 88 del partido entre Perú y Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado. A Luis Advíncula no le interesan los 2,850 metros de altura ni el ida y vuelta que hizo a lo largo del partido: el lateral derecho nuevamente trepa, hace una pared con Gianluca Lapadula y de un derechazo marca el 2-0 momentáneo. Pero el festejo no es únicamente de la bicolor, sino también llega desde las oficinas de Boca Juniors. Sí, una muestra más del por qué el club ‘Xeneize’ lo sigue de cerca.

El diario Olé así informó sobre la actuación del lateral derecho: “El peruano convirtió ante Ecuador y mostró por qué Riquelme (vicepresidente del club argentino) se fijó en él. En el ‘Xeneize’ confían que será refuerzo. El peruano fue la noticia en la última fecha de la Eliminatoria: por ese gol que explican los motivos por los que Boca avanzó por él como refuerzo. Toca y va a buscar y pisando el área con decisión. Fue para poner el 2 a 0 parcial ante el equipo de Alfaro en Quito”.

Ahora, ¿qué se conoce sobre la operación? Luis Advíncula tiene contrato con Rayo Vallecano hasta el 2022 y su futuro en gran medida depende si es que la institución española logra el ascenso a la Primera de España: el 20 de este mes, su club se medirá contra Girona. A partir de ello se tendrá más claro el panorama y se sabrá si ‘Bolt’ se pondrá la camiseta de Boca Juniors.

A propósito del triunfo ante Ecuador, esto fue lo que escribió el lateral derecho después del encuentro: “¡Esto es lo que somos! A muerte con ustedes, como sea y donde sea. ¡Orgulloso de este grupo! ¡Arriba Perú!“.

El mensaje de Gianluca Lapadula

La alegría que nos dejó el triunfo en Quito no solo es porque nos recuperamos de cara a Qatar 2022, sino también porque se confirmó cuánto ganamos con Gianluca Lapadula en la ofensiva. El delantero de la Selección Peruana había adelantado que no tenía problema de jugar en la altura de Quito y no mintió: fue determinante con las dos asistencias, para Christian Cueva y Luis Advíncula.

“Luchamos juntos dándolo todo en la cancha, como un verdadero equipo. ¡Ahora a continuar así! #unidossomosmásfuertes #arribaperú”, escribió el atacante en todos sus perfiles oficiales. El ’14′, a su vez, también compartió postales con los mejores momentos de su actuación en el estadio Rodrigo Paz Delgado.





