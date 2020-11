Falta poco. Ricardo Gareca incluyó a Gianluca Lapadula en la última convocatoria a la Selección Peruana, con miras a los duelos frente a Chile y Argentina, por las Eliminatorias a Qatar 2022. Su presencia en el campo dependerá de la emisión de su DNI, pero para ello necesita que su ficha registral esté en el sistema de RENIEC.

En ese sentido, dicho documento ya fue ingresado al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego de constatarlo en el servicio de consultas en línea del organismo. De este modo, solo restaría la emisión del DNI en físico para estar autorizado por FIFA a jugar por Perú.

El delantero nacido en Turín, de padre italiano y de madre peruana, podrá tramitar su pasaporte nacional con el DNI en mano. Con ambos documentos, podrá presentarse ante Conmebol para disputar los duelos frente a Chile, en Santiago, y Argentina, en el Nacional.

De acuerdo con el asesor legal de Safap, Johnny Baldovino, solo haría falta la entrega del DNI, pues “la respuesta que le ha dado la FIFA a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es muy sencilla, que es revisar que Lapadula cumpla con todos los requisitos en el reglamento. Con el caso de él, FIFA no autoriza nada”, explicó a Depor.

Lapadula en las Eliminatorias a Qatar 2022

Si bien en el último partido que disputó Gianluca Lapadula, Benevento no logró ganar, ello no opacó su entusiasmo al ser consultado sobre su citación para enfrentar a Chile y Argentina por Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. La plantilla de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, señaló en la conferencia posterior al duelo por la sexta jornada del torneo italiano.

