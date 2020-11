Gianluca Lapadula celebró este lunes su llamado a la selección peruana tras marcar un gol en la derrota del Benevento ante Hellas Verona por la Serie A italiana, donde se pone a punto para responder de la mejor forma a Ricardo Gareca.

La caída de su equipo dejó al delantero ítalo peruano con algo de amargura, pero expresó entusiasmo al ser consultado sobre su citación para enfrentar a Chile y Argentina por Eliminatorias.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. La plantilla de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, señaló en la conferencia posterior al duelo por la sexta jornada del torneo italiano.

Lapadula, de padre italiano y madre peruana, fue titular en el once del técnico Filippo Inzaghi y firmó el tercer gol de su temporada. Antes había anotado contra el Bolonia, siendo decisivo para ganar 1-0, y ante la Roma, en una derrota 2-5 en el Olímpico capitalino.

El nuevo delantero internacional peruano, de 30 años, marcó con un potente derechazo, pese a ser zurdo, tras un buen pase al hueco de Gianluca Caprari y restableció el momentáneo empate, después de que el checo Antonin Barak adelantara al Verona.

El delantero del Benevento, que también jugó en el Milan, el Génova y el Lecce en Italia, también pudo adelantar a su equipo con una buena jugada personal acabada con un disparo de pierna zurda repelido por la zaga rival.

Sin embargo, el Verona recuperó la ventaja en el 63 de nuevo gracias a Barak, con un auténtico golazo, y el partido del Benevento se complicó definitivamente en el 73, cuando Caprari fue expulsado por protestar de forma demasiado agresivo por un posible penalti recibido.

Con el Benevento en inferioridad numérica, Inzaghi sustituyó a Lapadula en el 75 para dar paso a Gabriele Moncini, pero su equipo sucumbió definitivamente ante un gol del serbio Darko Lazovic.

“Creo que la actuación fue positiva. Es normal que dejar el campo sin puntos deje mucha amargura en la boca. Si nos hubiéramos dado cuenta de las oportunidades creadas probablemente hablaremos de otras cosas, pero siempre hay algo que mejorar”, declaró ‘Lapagol’ sobre el partido.