Su llegada ha caído bien en la ‘Sele’, pese a todos los comentarios que se hizo en su momento. Gianluca Lapadula fue una de las novedades de la Selección Peruana para la última fecha doble ante Chile y Argentina por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ricardo Gareca decidió apostar por el ítalo-peruano como refuerzo en el ataque ante la baja de Paolo Guerrero por lesión.

El atacante del Benevento tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta blanquirroja y dejó buenas impresiones. Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio detalles de su incorporación al equipo.

“Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, como un tipo con una gran sencillez. Cayó muy bien al grupo. He visto como es el trato con él y de él para el grupo. Pero tenemos una costumbre poco sana. Que queremos hacer ídolos antes de jugar y no es el caso de Gianluca. Él nos va a servir una barbaridad, nos va a servir mucho. Pero hay que llevarlo poco a poco”, explicó Juan Carlos.

“Tuvo la mala fortuna de entrar en un partido en el que jugamos muy mal ante Chile y empezó en otro en el que jugamos igual de mal ante Argentina. Este es un deporte colectivo, no es individual. Pero debemos dejar de pensar que la solución está entre los que no juegan y cuando las cosas no están bien le echamos la culpa al resto. Lo tenemos que dejar de lado”, agregó.

“Gianluca hizo lo que tuvo que hacer, no pudo hacer más, pero el equipo, como equipo, no está rindiendo. Un equipo se hacer con buenas actuaciones individuales y muchos están muy por debajo del rendimiento que les conocemos”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

De acuerdo a lo que indica el cronograma de duelos oficiales de la Conmebol, los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán el 25 de marzo del próximo año, ante su similar de Bolivia en el Hernando Siles de La Paz por la jornada 5 del campeonato sudamericano.

Para este duelo, ambas escuadras llegaran con la misma cantidad de puntos (1), los cuales obtuvieron durante las cuatros primeras jornadas del proceso clasificatorio. Mientras que la Blanquirroja sumó un punto en su debut ante Paraguay en Asunción, la ‘Verde’ lo hizo esta última jornada de visita ante también el equipo de Eduardo Berizzo, con igual resultado (2-2).

