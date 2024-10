Gregorio Pérez tiene pasado en el fútbol peruano tras haber sido director técnico de Universitario de Deportes, en dos etapas distintas -no las pudo concluir por la pandemia y por problemas de salud (2020 y 2021)-. Y si bien no estuvo mucho tiempo sobre nuestro suelo, su lectura de juego y calidad de persona dejaron huella en más de un hincha crema, y de nuestra pelotita en general. A propósito de todo ese recuerdo y que su compatriota Jorge Fossati está al mando de la Bicolor, Depor conversó con el ‘profe’, quien compartió conceptos sobre el encuentro que sostendrá el equipo de todos frente al conjunto de Marcelo Bielsa. “Será un partido muy parejo”, adelantó el exayudante del ‘Maestro’ Tabárez en la ‘Celeste’, durante el mundial de Italia 90. Además, destacó la capacidad goleadora de Alex Valera, quien se perfila como la carta de gol de Perú, el próximo viernes 11.

¿Cómo avizora este encuentro entre la Selección Peruana, dirigida por su amigo y colega Jorge Fossati, ante la de su país?

Para mí será un partido muy parejo. Más allá de las bajas de Uruguay, y que son importantes, tiene un estilo de juego que ha marcado Marcelo Bielsa. Es un equipo que sale a buscar el partido, que ataca y que quema todas las naves. Es cierto que tiene bajas importantes, pero tendrá un rival que tiene la necesidad imperiosa de sumar puntos, que es la selección de Perú. Ustedes tienen buenos jugadores, pero no se le han dado los resultados. Tuvieron que cambiar de técnico. Ya llevan un tiempo prolongado con Jorge Fossati en la selección, tuvo un año en Perú, conoce a los jugadores, y está tratando de armar una equipo para enfrentar a Uruguay y Brasil, para tratar de sumar puntos que les permita salir de esa zona angustiante que está la selección.

La realidad futbolística de Perú se ve reflejada en la última posición de las Eliminatorias...

Sí, pero no se olviden que hay siete cupos para clasificar al mundial. Creo que siendo local, ustedes tienen más chances de lograr el puntaje por los tres puntos para crear esa expectativa de seguir sumando. Lo importante será seguir sumando para lograr la clasificación.

Ante Colombia, la Selección Peruana jugó su mejor partido en la era de Jorge Fossati...

Los vi y pensé que iban a ganar. Para mí Perú fue merecedor de un resultado favorable, y jugó ante una gran selección como es la de Colombia. Uruguay también la tiene, y si le hicieron un gran partido a Colombia, también le pueden hacer un gran partido a Uruguay. Pueden sacar un buen resultado, pero todo va a depender cómo van a conformar los equipos, cómo se planteará los partidos más allá de lo que se conoce de Bielsa. No hay duda que será muy disputado durante los noventa minutos.

Tras la lesión de Gianluca Lapadula, el ‘9′ de Perú será un conocido de usted: Alex Valera. ¿Qué sensación futbolística tiene del presente futbolístico del atacante norteño?

Alex Valera es un gran ‘9′. Lo conocí, lo tuvimos, es un jugador con condiciones para jugar. Lógicamente Lapadula puede tener experiencia por jugar en el fútbol italiano, y ha sido un jugador que siempre ha tenido la titularidad en la selección, pero Alex Valera está apto para ser el ‘9′ de la selección, es un goleador. Tengo de él muy buen recuerdo en todo sentido. Me parece que merece la oportunidad de poder estar.

Hace poco hablamos con Alex Valera y nos confesaba que está siendo más equilibrado en controlar las revoluciones propias del fútbol, el diálogo con los árbitros y controlar la ansiedad cuando el arco no se le abre...

Cuando yo lo dirigí fue el goleador del fútbol peruano. No jugaba muy asiduamente, pero recuerdo que en el último pasaje que estuve en Universitario fue el goleador de Universitario. Yo lo considero un buen ‘9′, con muy buen juego aéreo, un jugador que tiene un remate sorpresivo, una buena zurda. Ahora, el otro jugador que recientemente ha sido convocado a la selección es Jorge Murrugarra, otro jugador que yo lo tuve en Universitario. También tiene muy buenas condiciones, tiene muy buena marca.

Otro de los futbolistas que usted dirigió y goza de un mejor presente futbolístico es Piero Quispe, quien recientemente anotó en el clásico mexicano con los Pumas al América...

Es un gran jugador, el otro día lo vi contra América e hizo un golazo. Tuvo chances de hacer otro. Tuvimos la suerte de compartir con él, y uno ya lo veía con gran futuro. Es un aporte importante que va adquiriendo experiencia. Es un jugador con mucho futuro.

El hincha peruano espera que Piero Quispe sea el jugador diferente que la Bicolor necesita. ¿Qué opina usted?

Más allá de que tenga un gran individualidad, la selección es un equipo. Puede sobresalir por sus características técnicas, pero el funcionamiento del equipo es lo más importante. Me alegro por Quispe, es un chico que se merece lo mejor, y a la selección le aportará muchas cosas.

El mal momento futbolístico de la Selección Peruana genera críticas al trabajo de Jorge Fossati. ¿Qué sensación le genera la actualidad de la Bicolor?

Hay que tener paciencia y dejarlo trabajar, hay que apoyar. También hay que analizar el plantel con que se cuenta. Lamentablemente hay poco recambio que tiene Perú, no es un problema de Jorge Fossati, al contrario, recién lleva dos partidos de Eliminatorias, y la Copa América fue un banco de prueba. Contra Colombia se notó su trabajo, que merecieron ganar. Hay que tener un poco de paciencia, lamentablemente Perú como Chile y el mismo Paraguay, no hay un proyecto para buscar un recambio en el futuro en divisiones juveniles. Es una realidad. Todo lleva un tiempo. Es un proceso de trabajo. Eso es lo que está tratando de buscar en base a algunos jugadores. A todos se les va pasando el tiempo. Hay jugadores que han cumplido su etapa. No pueden retroceder, tienen 40 o 38 años, en fin es un tema profundo para poder dialogar. Hay que tener paciencia para respaldarlo en todo sentido. Acá si no logran los resultados es culpa del técnico, que lleva dos partidos en Eliminatorias. Hay veces uno entiende la desesperación, pero siempre se busca un culpable.

¿Ha tenido oportunidad de charlar con el profesor Jorge Fossati?

Sí, la última vez que fui a Perú estuve con él. Cambiamos mensajes. Le va a ir bien.

¿Cómo se sintió al ser invitado en la noche del aniversario de Universitario de Deportes?

Fue una fiesta emocionante y bárbara. Fue una sorpresa. Muchísima gente. Merecida por la historia rica que tiene Universitario, y va a salir campeón de vuelta, en el centenario. No habrá final, va a salir campeón del Torneo Clausura.





