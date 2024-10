En las últimas horas, el nombre de Gianluca Lapadula, quien a fines de septiembre no participó en el último duelo del Cagliari por la Serie A debido a un dolor en la zona abdominal, se convirtió en un nuevo dolor de cabeza en la Selección Peruana. Se conoció que su complicación será prolongada, lo que obliga a Jorge Fossati a buscar alternativas, ya que el delantero ítalo-peruano no llegará en óptimas condiciones para los partidos contra Uruguay en Lima y Brasil en su capital. Sin embargo, el ‘as bajo la manga’ del comando técnico tiene nombre y apellido: Luis Ramos, el atacante peruano de 24 años que juega en Cusco FC y que en los 30 cruces jugados (14 como titular) lleva 9 goles. ¿Cómo juega y cuáles son sus cualidades más destacadas para la ofensiva de la bicolor?

Según información de L1 MAX, el futbolista llegaría este jueves y rápidamente se trasladaría a San Luis para ponerse el buzo de entrenamiento, pasar por el callejón oscuro y ponerse bajo las órdenes del ‘Nono’. Este ‘Killer’, de 1.84 metros de altura, con un físico imponente y destacadas habilidades dentro del área rival, generó buenas impresiones en la FPF, que sigue de cerca su trabajo con el ‘Dorado’.

Su posición natural es en el área, como ‘9′, de goleador. Sin embargo, presenta otras cualidades destacadas que podrían ser favorables para la ofensiva de la Bicolor, la cual no marca un gol por parte de un atacante desde marzo de este año, en los duelos contra Nicaragua y República Dominicana (amistosos), en ese orden, donde Lapadula y Paolo Guerrero se hicieron presentes en el marcador. No obstante, ambos anotaron de penal, ya bajo el mando de Fossati.

El nacido en Trujillo, en la primera parte del campeonato, sumó un total de tres ‘pepas’, en la mayoría de partidos ingresando en la segunda mitad. En los 17 enfrentamientos (de los cuales fue titular en 2), jugó entre 20′ a 40′ por duelo, llegando a ingresar al campo en tres oportunidades para disputar los últimos 5 minutos. En el Clausura, su evolución es favorable, ya que, hasta la fecha, registra seis, comenzando en 12 ocasiones y sustituido en una ocasión a lo largo de las 13 jornadas disputadas.

El golazo de Luis Ramos en el UTC vs Cusco FC. (Vídeo: L1 MAX).

Otro punto a mencionar es que exjugador de Los Chankas (19 goles en 20 juegos) supera en registros en esta segunda parte de la Liga 1 a otros jugadores en su posición, como es el caso de Alex Valera, quien tiene 5. También a José ‘el Tunche’ Rivera, que estuvo siendo suplente en la ‘U’ y juega pocos minutos, acumulando 4. Asimismo, supera a otro colega que, si bien es cierto no ocupa la misma posición, siempre anota: Edison Flores, quien lleva solo uno.

Por otro lado, es importante destacar que, a principios de agosto, Depor conoció que Luis Ramos fue de interés de un grande de Argentina: San Lorenzo de Almagro, que le propuso una oferta por dos años. Sin embargo, el club cusqueño no habría aceptado, y esta transferencia no se concretó. No obstante, el hecho de estar ahora en la Bicolor genera que tenga una mayor visibilidad, abriendo opciones en otras ligas de igual o mayor relevancia en el fútbol.

Gol de Luis Ramos en el partido entre Cusco vs Carlos A.Mannucci. (Vídeo: L1 MAX).





Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!





