Que se repita la historia, para la alegría de millones de peruanos en tiempos de pandemia. La Selección Peruana jugó un amistoso ante Brasil el pasado 11 de setiembre del 2019 en la ciudad de Los Ángeles. Los dirigidos por Ricardo Gareca llegaron a ese duelo con la premisa de haber caído en dos oportunidades ante la ‘Verdeamarela’, en la Copa América, sin embargo, gracias a un gol de Luis Abram, la Blanquirroja pudo celebrar un triunfo porque no todos los días un equipo le gana ‘Scratch’.

El tanto del zaguero que milita en Vélez Sarsfield, no solo le dio la victoria a la blanquirroja, sino que también se convirtió en el primer gol que marcó con la camiseta de la Selección Peruana. La oportunidad llegó en los últimos minutos del encuentro, luego de un tiro libre de Yoshimar Yotún. Abram lo aprovechó rápidamente para anotar con un cabezazo que el golero de Brasil no pudo evitar.

Tras las oportunidades que el dio el 'Tigre’ en los últimos tiempos, el zaguero se convirtió en una pieza fundamental para la Selección Peruana, se consolidó como la dupla central titular junto a Carlos Zambrano, durante la última edición de la Copa América, donde el equipo del ‘Tigre’ Gareca se coronó como el sub campeón del torneo internacional, y se ha convertido en un futbolista cotizado (en su puesto) en el mercado de pases.

El presente del jugador en Vélez Sarsfield

En el 2017, Luis Abram salió de Sporting Cristal a buscar nuevos rumbos, tras una tentadora oferta de Vélez Sarsfield de Argentina, donde Gabriel Heinze fue su técnico hasta apenas algunos meses. El estratega, que en su época de jugador, también fue central, se convirtió en una pieza clave para el desarrollo del peruano que ahora es uno de los más cotizados de la ‘blanquirroja’.

En las últimas semanas se habló de un acercamiento de Abram a una serie de clubes del extranjero, sin embargo, las conversaciones con Vélez para renovar su contrato por un periodo de tres años, ya están bastante avanzadas, según medios argentinos.

“Es un joven muy importante en nuestro plantel, nos encantaría seguir contando con él y en el caso de que se vaya, no lo vamos a prestar, tendría que ser una venta significativa para el club y para el jugador”, señaló hace algunos meses Rodrigo Rapisarda, presidente de Vélez Sarsfield.

Rumores en el mercado de pases

El buen desempeño de Abram en el fútbol argentino y en la Selección ha puesto al jugador en los ojos de varios clubes que han mostrado gran interés por ficharlo. Real Betis de España, Bologna de Italia o el Galatasaray son algunos de los equipos que han sonado con fuerza en los últimos meses.

“La clausula que manejamos es de 8 millones de euros, pero en realidad las clausulas no son los números de venta, la cláusula puede ser por 8 y al final podríamos venderlo por 10. Sabemos de la valía de Luis, de su crecimiento desde que está con nosotros y también de la mano de Ricardo Gareca afianzándose en la Selección”, detalló Rapisarda sobre el valor del jugador por el que sería vendido a otro club.

El ‘Tigre’ lo quiere en la ‘bicolor’

El fútbol argentino aún no se ha reanudado y esto ha afectado en la continuidad del futbolista, quien no disputa un partido oficial con su club desde el 9 de marzo de este año. Sin embargo, la falta de ritmo no ha sido un impedimento para que Gareca lo convoque al inicio de las Eliminatorias e incluso para que arranque como titular ante Paraguay.

“En Abram se produjo un cambio muy importante. Siempre fue tenido en cuenta por la selección. Estuvo en un equipo grande y está acostumbrado a los grandes desafíos, pero el crecimiento que tuvo en Vélez fue increíble. Es un jugador que se ha afianzado en el arranque de la selección”, sostuvo Ricardo Gareca en una reciente entrevista con ‘Sábado Vélez’.

Este martes, Perú volverá a enfrentar a Brasil, la ‘bicolor’ llega a este duelo como la única Selección que logró sacar un punto en condición de visita durante el primer partido de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo que dirige Tite, por su parte, llega después de golear 5-0 a Bolivia. El resultado es impredecible pero de algo que sí estamos seguros es de la entereza con la que Luis Abram saldrá a la cancha, recordando el tanto que anotó para la victoria de Perú en el último duelo ante Brasil. Que así lo sea.

