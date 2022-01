La Selección Peruana tiene previsto disputar tres compromisos en enero. Será un mes recargado, pero de mucha preparación para conseguir el ansiado cupo al Mundial de Qatar 2022. Para ello, los entrenamientos continuarán en la Videna, a fin de tener a los jugadores prestos para esta apretada agenda.

Los trabajos en la Villa Deportiva Nacional siguen su curso. Si bien los jugadores se tomaron unos días por las fiestas, los entrenamientos se retomarán desde el martes, según pudo conocer Depor. Este contará con el grupo completo de futbolistas nacionales, a quienes se sumarán los “invitados extranjeros”, en cuanto tengan los permisos de sus clubes.

Los ‘fijos’ del torneo nacional de José Carvallo, Ángelo Campos; Aldo Corzo, Jhilmar Lora, Christian Ramos, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Renzo Garcés, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Oslimg Mora; Alex Valera y Jefferson Farfán.

Con ellos se trabajará con miras a los choques contra Panamá y Jamaica, previstos para el 16 y 20 de enero en el Estadio Nacional. Si bien se espera contar con algunos jugadores que militan en otras ligas extranjeras, ello dependerá si los clubes seden o no a sus jugadores. No obstante, no será la misma situación para el duelo contra Colombia.

Este último compromiso, programado para el 28 de enero, se disputará en Barranquilla y será uno de los cuatro encuentros finales de las Eliminatorias a Qatar 2022. Para este choque sí se podrá tener una amplia lista de convocados, según disponga Ricardo Gareca y su comando técnico.

Se tenía también en mente un amistoso más con algún club del torneo local; no obstante, aún no está confirmado este partido, ya que dependerá del cronograma de trabajos que tenga el equipo elegido. Por lo pronto, serán tres duelos confirmados en enero para la Selección Peruana.





