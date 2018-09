Irven Ávila viene de ganar la mayor cantidad de minutos posibles con la camiseta del Monarcas Morelia. El gol demoró en llegar para el popular 'Cholito', pero ya tiene dos anotaciones en la Liga MX... y va por más. También, el ex Sporting Cristal, LDU de Quito y Lobos BUAP no pierde la ilusión de ser parte de la Selección Peruana de Ricardo Gareca.

Y es que sus goles le han devuelto al confianza a Irven Ávila de cara al futuro. No obstante, sabe que para integrar el cuadro de la Selección Peruana debe esforzarse al máximo porque, es consciente, que hay jugadores fijos en las convocatorias del 'Tigre. Así se lo contó a Depor.

Con tus goles ya estás más que adaptado al Morelia...

"Me adapté lo mas rápido posible. Sabia que tenía que hacerlo para estar en el 11 y vengo trabajando en eso".

Hubieron algunas voces porque en las primeras fechas no marcabas. ¿Te incomodaba esto? (Sebastián Ferreyra, su compañero y competencia en el ataque, sí lo hacía).

"La única crítica que me importa es la de mi entrenador, compañeros y familia. Simplemente trato de hacer lo que me pide el técnico. Si tengo el respaldo del club, estoy feliz. Me está yendo bien".

¿Hay presión por lo hecho por Ruidíaz en los últimos meses con Morelia?

"Para nada. Raúl hizo su camino y lo reconozco. Nos abrió puertas a varios peruanos, pero cada uno forja su destino, tanto Ray Sandoval como yo".

Irven Ávila anotó el 1-0 para Monarcas Morelia ante Pachuca. (Twitter Monarcas)

Ahora con la llegada de Edison Flores sin duda que se espera que se forme un tridente contigo y Ray. ¿Te pidieron alguna recomendación para su fichaje?

Va a depender de nosotros. La competencia es dura y todos se esfuerzan, aunque sería bonito. Yo no tuve nada que ver con su llegada.

¿Hay alguna desesperación de parte de Irven Ávila para volver a la Selección Peruana?

Me ilusiona, pero no estoy desesperado. Sé que la tengo difícil. Solo hay que trabajar. Marcando goles quizás vaya a ser la chance para que sea llamado. No me desespero".

Gareca es un técnico que habla con jugadores que a veces no son convocados. ¿Alguien se comunicó contigo?

Nadie la verdad.

Y en qué crees que has mejorado en estos últimos años.

Llegar acá me ha hecho crecer en lo profesional. Se entrena de otra manera. El cuidado es otro. Me estoy acostumbrando a esto. Son cosas que yo no lo tenía implementado y me ha costado, pero en cada entrenamiento pongo mi mayor esfuerzo. Acá hay más gimnasio, se busca incrementar masa muscular y trabajos en potencia.

Ávila jugó ante Chile y Bolivia por Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: Difusión) Ávila jugó ante Chile y Bolivia por Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: Difusión)

¿Viste los partidos de Perú contra Holanda y Alemania?



Solo el de Alemania.

Y qué piensas del desempeño del equipo...

"El 'profe' trata de encontrar un nuevo 11 o probar a nuevos jugadores. Va a costar, pero dentro de todo hay que destacar que ve a nuevos futbolistas".

¿Consideras que tus chances para ser parte de la Selección han sido mínimas?

"Siempre me voy a entrenar de la mejor manera, pero soy consciente que no van a preferir llamarme a mí que en lugar de Ruidíaz o Guerrero (ahora suspendido) que les ha dado resultados. No me desespero. Simplemente sé que el momento va a llegar y me entreno como siempre".