Selección Peruana: Jean Pierre Rhyner renunció a la opción de jugar por la bicolor

Jean Pierre Rhyner decidió no vestir la camiseta de la Selección Peruana. El zaguerio suizo-peruano del Grasshopper se cansó de esperar el llamado de Gareca y ahora se enfocará en llegar al combinado de Suiza.

El defensor de 22 años anunció su decisión a través de su cuenta oficial de Twitter. Para los amistosos que pasaron ante Holanda y Alemania se habló mucho de su convocatoria, sin embargo el jugador nunca apareció en la lista y eso fue una de las cosas que lo llevó a tomar esta medida.

Rhyner anunció que dará un paso al costado en la Selección Peruana. (Captura Twitter) Rhyner anunció que dará un paso al costado en la Selección Peruana. (Captura Twitter)

Además, Jean Pierre Rhyner denunció que hubo poca comunicación por parte de la Federación Peruana de Fútbol y por eso ahora se enfocará en llegar a Suiza, un combinado que ya lo ha convocado para defender categorías menores.

Jean Pierre Rhyner también entrenó alguna vez con la Selección Peruana Sub 15, peor no llegó a jugar. Igual, el sueño del jugador siempre había sido vestir la mica de la bicolor.

"Sé que no van a llamarme a mí en lugar de Ruidíaz o Paolo Guerrero"

"Quiero agradecer a todos los hinchas peruanos que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos. HE DECIDIDO NO JUGAR POR PERÚ y mantenerme en Suiza por el poco dialogo con la FPF", escribió el jugador en las Twitter.