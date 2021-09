La Selección Peruana se enfrentará en esta fecha triple de Eliminatorias a Chile, Bolivia y Argentina. El viernes 24, Ricardo Gareca dio a conocer su lista de convocados y un nombre que llamó la atención fue el de Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ estuvo hoy en el primer día de trabajo en la Videna y, por supuesto, fue una motivación especial para todos sus compañeros. Sobre todo para Jhilmar Lora.

El lateral de Sporting Cristal, en diálogo con RPP, mencionó que “es bonito compartir entrenamiento con referentes del fútbol peruano, en esta oportunidad con Jefferson y lo he notado bastante feliz, no venía hace un tiempo y lo veo contento”. Ojo, Carlos Cáceda, José Carvallo, Christian Ramos, Christofer Gonzáles y Raziel García también se sumaron (realizaron trabajos en el gimnasio).

Sobre la constante comunicación que sostiene con Ricardo Gareca, Jhilmar Lora sostuvo: “El profesor Gareca ha conversado conmigo y sigo preparándome para cuando me toque estar. Siento que me estoy preparando y estoy listo para cuando el profesor me quiera utilizar en la selección”, sostuvo en diálogo con RPP.

Por otro lado, reconoció que sostiene comunicación con uno de los laterales más importantes del combinado patrio, quien sostiene una buena relación con el resto del equipo debido a su gran llegada para con sus compañeros en el cuadro bicolor.

“Converso con Luis Advíncula, a veces me bromea y también me aconseja de vez en cuando. Ahora, hay mayor posibilidad de jugar en la selección y tengo mucha ilusión de poder sumar minutos. Si es que me toca creo que estoy preparado”, finalizó el lateral nacional.

La Liga 1 presente en la Selección Peruana

Los arqueros Carlos Cáceda y José Carvallo, los defensores Christian Ramos y Jhilmar Lora, los mediocampistas Raziel García y Christofer González y el delantero Jefferson Farfán son los siete elementos de la Liga 1 considerados por el estratega argentino. Posteriormente, los integrantes que militan en el exterior se incorporarán al predio ubicado en San Luis.

La Selección Peruana se medirá a Chile el jueves 7 de octubre desde las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Luego, la blanquirroja viajará a la ciudad de La Paz para enfrentarse a Bolivia el domingo 10 desde las 3 de la tarde en el Hernando Siles. Finalmente, la bicolor se trasladará a Buenos Aires para chocar con Argentina el jueves 14 a las 6 y 30 de la tarde, en el Monumental de River Plate.

