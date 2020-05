La Selección Peruana estaba a su alcance. Joel Sánchez dio a conocer que era permanentemente monitoreado por el comando técnico de Ricardo Gareca para lo que sería el inicio de la participación de la escuadra blanquirroja en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la propagación del coronavirus en el mundo hizo que esta oportunidad se vaya alejando poco a poco de él, cosa que el jugador de Melgar lamentó profundamente. A pesar de ello, dejó en claro que no bajará los brazos y luchará por retornar al combinado nacional en los próximos meses.

“Este año he tenido algunas charlas con el comando técnico de la Selección Peruana. Estoy contento porque manifiestan que me están mirando, que están al tanto del momento en el que estoy y eso me ayuda a tener más entusiasmo en lo que se viene. El inicio de año que tuve daba para ilusionarse. Pensaba que iba a tener una chance, pero las cosas pasan por algo (sobre la paralización de las actividades a causa del coronavirus). En este momento, estoy enfocado en mantener este nivel y volver pronto”, sostuvo en mediocampista nacional en diálogo con Radio Capital.

Oblitas dio detalles sobre la lista de convocados que iba a presentar Gareca para el inicio de las Eliminatorias de la Selección Peruana

Juan Carlos Oblitas descartó mayores novedades en la lista que Ricardo Gareca iba a presentar para el debut de la Selección Peruana en las Eliminatorias. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de ver nombres nuevos en el próximo certamen continental que la bicolor iba a disputar.

“Ricardo Gareca tiene un universo de jugadores base. Se amplía o disminuye según el momento de cada uno. Desde mi punto de vista, creo que no iban a haber mayores sorpresas en los partidos de marzo. No era momento para probar. Eso sí, la Copa América era ideal para ver algunos jugadores”, sostuvo el ‘Ciego’ en diálogo con Depor, hace unos días.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán dio detalles de sus días en cuarentena

Jefferson Farfán dio detalles de sus días en cuarentena. (Video: América TV)

MÁS NOTICIAS