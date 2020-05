Ricardo Gareca quiere que el Gobierno le dé luz verde a los entrenamientos lo más pronto posible. Así lo dio a conocer Juan Carlos Oblitas quien afirmó que el entrenador de la Selección Peruana espera la pronta aprobación del protocolo, para que se reinicie la actividad a nivel de clubes en todo el país en el mes de junio. En la ‘Bicolor’ además, no hay preocupación por la situación de Jefferson Farfán y Renato Tapia quienes terminan contrato con sus clubes.

“Primero tenemos que ver que este es un año atípico en donde todos queremos acabarlo de la mejor manera posible y en eso está abocado la gente de Liga 1 con Víctor Villaviencio a la cabeza. Lo que nos interesa en Selección y a Ricardo Gareca en especial es que empiecen los entrenamientos porque sabemos que el campeonato se va a reanudar de una u otra manera", dijo en Radio Ovación.

"Se han realizado un protocolo para que a mitad de junio se puedan iniciar las prácticas, recordando que el tema de la salud está por encima de todo. Acá lo más importante será el testeo que se le hará a todos jugadores e integrantes de un equipo cada 15 o 20 días para saber quién se pueden contagiar con este virus y ponerlos en cuarentena”, añadió.

Farfán y Tapia

Juan Carlos Oblitas, habló sobre la situación de Jefferson Farfán y Renato Tapia, quienes terminan sus contratos con Lokomotiv en Rusia y Feyenoord en Holanda, respectivamente.

“El tema de salud no tiene que estar de por medio para la renovación de un contrato. Acá lo que sucede es que hay clubes millonarios en Europa que se han visto afectados con esta pandemia y ahora tienen que hacer algún reajuste y dentro de eso se comenta que Lokomotiv no le renovaría a Jefferson Farfán. Pero, esa situación no nos preocupa, porque Jefferson saldría con el pase libre y puede jugar en cualquier otro equipo del mundo porque tiene para jugar dos o tres años más como mínimo", declaró.

¿Si a corto plazo regresará a jugar en un equipo peruano? "Conociendo a Jefferson, a él puede gustarle Lima, pero en este momento veo difícil que eso suceda. Sobre su salud que es lo que ahorita más nos importa, les puedo comentar que él está bien y no se preocupen que su problema ha sido una medida más de precaución y, seguramente, lo veremos pronto entrenando con su equipo”, respondió el director deportivo de la FPF.

El 'Ciego’ dijo que si bien Renato Tapia no logró consolidarse en el Feyenoord, ha tenido buenos muy momentos en ese equipo que es uno de los más importante de Holanda y del propio Europa. "Realmente tampoco me preocupa su situación, porque al quedar libre es mucho más fácil para él ir en cualquier otro club de Europa porque no solo escogerá el equipo sino también manejará la parte económica”, finalizó.

