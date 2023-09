Hace trece años que la ‘Albirroja’ no clasifica a una Copa del Mundo, la última vez fue en Sudáfrica 2010, donde un aguerrido defensor ingresó a la historia del fútbol paraguayo al jugar cuatro Mundiales seguidos (Francia 98, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), como ningún otro jugador guaraní. Se trata de Denis Caniza, quien junto a Roque Santa Cruz comparten otro récord histórico: ambos suman más partidos con su selección en mundiales, doce en total. Desde Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, en Paraguay, el exdirectivo de Sportivo Luqueño, de 49 años, charló con Depor en la previa de la visita de la selección peruana a su selección en el Estadio Antonio Aranda Encima, en Ciudad del Este, el próximo jueves 7 de setiembre, por el inicio de las Eliminatorias al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El excapitán de la ‘albirroja’, confesó su admiración por el seleccionador de Perú, Juan Reynoso, quien lo enfrentó en Eliminatorias y en el fútbol mexicano. Además, expresó su alivio por la ausencia del atacante ítalo peruano Gianluca Lapadula, quien quedó descartado por lesión. Eso sí, destaca el buen toque del futbolista peruano, el que tienen que frenar para quedarse con los tres primeros puntos en las Eliminatorias.

¿Cómo está la expectativa para el Paraguay versus Perú en el inicio de las Eliminatorias?

Hay una expectativa buena, nosotros confiamos mucho en nuestros jóvenes. Hay jugadores que están saliendo como Almirón, Encisco, Gómez, un montón de jugadores que pueden hacer buen equipo. Hay una nueva ilusión en Paraguay. No te asegura nada los nombres, pero hay muy buena expectativa con la selección.

¿Con qué escenario deportivo se va a encontrar la selección peruana?

Se jugará en el interior, el estadio Antonio Aranda Encima, que tiene buen empastado, lo han trabajado hace cuarenta días. La gente apoyará mucho a la selección. La última victoria de Paraguay fue en ese estadio, así que todos apoyando que se pueda lograr el primer triunfo en casa. Nos enfrentaremos a una selección peruana muy difícil, los ubicó muy bien.

¿Enfrentó a Juan Reynoso, actual técnico de Perú, en el fútbol mexicano?

Sí, éramos rivales permanentemente en México, pero también nos saludábamos cordialmente. Es un excelente profesional, excelente persona, realmente ustedes tienen a un gran entrenador. No fue fácil que haya sacado campeón a Cruz Azul después de tantos años, es un técnico capaz. Además, conoce al jugador sudamericano, al paraguayo, sabe cómo es la idiosincrasia. Nosotros estamos confiados en nuestra selección, anteriormente era un fútbol apático, pero ahora hay muchos jugadores jóvenes que están saliendo.

El fútbol paraguayo a nivel de clubes también está nuevamente sonando a través de Olimpia en la Copa Libertadores...

Eso ayuda muchísimo para que el jugador paraguayo recupere la confianza que se perdió en los últimos años. Este Olimpia está dando batalla, tiene buenos futbolísticas, algunos serán convocados, ya que faltan los jugadores del medio local. Seguro Ortiz, Gamarra y otros más serán convocados.

¿Qué jugadores de la ‘albirroja’ destaca por su proyección futbolística?

Yo creo tenemos muchas esperanzas en Julio Enciso, lamentablemente está lastimado. Después, algunos de las Eliminatorias pasadas como Gómez, Almirón, Ávalos, pero vamos a ver cómo el técnico para el equipo contra Perú. Imagino que nos atacarán, el fútbol peruano tiene jugadores rápidos y habilidosos. Nosotros queremos que Paraguay gane en casa y empiece con pie derecho en las Eliminatorias.

Paraguay tiene una baja sensible al ser descartado por lesión el atacante Julio Enciso...

Igualmente, Perú, con Lapadula. Yo respeto mucho a Lapadula, es letal, es una baja sensible como Enciso. Si estaba él hubiese preocupado mucho a la defensa paraguaya. Un delantero como Lapadula siempre está en la mente del defensor, en no dejarlo pensar ningún segundo. Es una ventaja que no juegue ante Paraguay.

¿Algún jugador en particular que preocupe en Perú?

Más me preocupo en el conjunto, todo lo que pueda hacer Perú. Cuando empiezan a tocar el balón, a esconder la pelota, siempre complica a Paraguay. La marcación tiene que ser bien férrea para que eso no ocurra. Paraguay tiene que meter marca férrea y no dejar que toque Perú, no deben tener la posesión del balón.

¿Por qué le cuesta tanto a Paraguay volver a un mundial?

La selección es la alegría del país, y en los últimos años han recibido muchísimas críticas tanto a los jugadores y técnicos, pues hace tres mundiales que no asiste. Ahora hay un nuevo aire, un nuevo viento por la selección. Nosotros estamos esperanzados que Guillermo Barros Schelotto pueda encontrar un equipo competitivo para clasificarnos nuevamente a un mundial.

Siempre salió airoso cuando le tocó jugar contra Perú en las Eliminatorias...

Yo recuerdo la camada de jugadores peruanos increíbles como Solano, Olivares, ‘Chemo’ del Solar, Reynoso, jugadores muy buenos e importantes. Hoy en día se prioriza lo colectivo en todas las selecciones sudamericanas, pero siempre fue difícil enfrentar a Perú. Yo tengo gran cariño y respeto a Juan Reynoso.

¿Qué significó jugar cuatro mundiales con la ‘albirroja’?

Uno cuando deja de jugar, y la gente te reconoce en la calle, eso no tiene precio. Me ocurre eso en Paraguay, en México, el cariño de la gente a donde vaya. Eso se consigue cuando la gente reconoce el esfuerzo que uno hizo a lo largo de su carrera como futbolista.

Eso le inculca a los más jóvenes en el fútbol paraguayo...

Yo siempre hablo con los jóvenes y compartir mi experiencia, los chicos escuchan, y eso es lo bueno. Ahora el fútbol es muy físico, no es fácil ganar los partidos. El favoritismo lo tiene Brasil y Argentina, después todas las selecciones tenemos que pelear por clasificar a un mundial. Sería un fracaso total si nuestra selección no clasifica ahora que hay más cupos en las Eliminatorias.

¿Actualmente continúa como directivo en Sportivo Luqueño de su país?

Fui gerente deportivo hace un año, después tuve un pequeño problema de salud que me imposibilitó, pero espero volver el próximo año. Ahora estoy con reposo médico hasta diciembre.

