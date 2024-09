La cuenta regresiva para el partido entre Perú y Colombia está cada vez más cerca. Existen diferentes predicciones para este duelo; sin embargo, alguien que sabe lo que es jugar por la Bicolor y también conoce el fútbol ‘cafetero’ es Johan Fano, quien además compartió su apreciación sobre el presente de algunos jugadores convocados por Jorge Fossati, como es el caso de Piero Quispe. El ‘Gavilán’ señaló cuáles son las ‘armas’ del equipo nacional y qué aspectos podrían ser clave para ganar el partido por las Eliminatorias.

El exdelantero peruano comentó sobre las opción de jugar con dos delanteros. “Yo creo que no esta colocando solo a Valera por el tema del juego aéreo. Colombia es uno de los equipos con mejor pelota parada tienen pero yo creo que también lo esta poniendo porque la defensa de Colombia es una defensa muy fuerte de jugadores físicamente grandes y yo creo que hoy por hoy, hay que contrarrestar eso. Y lógicamente, el juego aéreo que Colombia está siendo muy fuerte y jugar con dos puntas no es nada descabellado. Hoy Perú no se puede dar el privilegio de perder o empatar de local, si queremos todavía pensar en llegar al Mundial directamente”, dijo para las cámaras de L1 MAX.

Fano, quien llegó a jugar en grandes equipos del país ‘cafetero’, habló sobre cómo se percibe desde allá el partido contra Perú. “Colombia está yendo con lo mejor que tiene. El profesor Lorenzo está yendo con lo mejor que tiene, con su mismo esquema, con su juego vertical, abriendo las bandas, con un Daniel Muñoz desequilibrante, con un (Luis) Díaz muy pegado a la banda allá arriba, esperando las posibilidad de (Jhon) Durán. Colombia está viniendo con todo y saben que Perú no pasa un buen momento, pero este es un partido aparte. Ellos vienen como favorito por lo que hicieron en la Copa América, pero Perú, ante la necesidad, de local y con ese envión positivo, debería salir a buscar el partido desde el inicio”, comentó el exjugador de Once Caldas, Atlético Nacional y Águilas Doradas.

Por otro lado, también habló sobre la ‘línea de tres’ de Jorge Fossati. “Es duro (jugar con tres defensas) porque nosotros nunca hemos salido y hemos estado ensillados con la línea de cuatro pero creo que es difícil; es una línea de tres o de cinco es difícil, hay que trabajarlo mucho. En la Selección no hay mucho tiempo para trabajarlo, es el día a día. Pero cuando lo ‘agarras’ es un sistema muy ofensivo, el ‘3-5-2′ o el ‘5-3-2′, es un sistema muy bonito e interesante, pero hay que trabajarlo mucho”, reveló.

Asimismo, el presente de la Bicolor del DT charrúa. “Él nota (Jorge Fossati) la confianza en el equipo para poder sacar este partido adelante, es lo básico. Que después con el tipo de sistema... como que hay dudas, que a uno todavía le queda. Pero mientras que el profesor esté convencido yo creo que esa actitud debe ser transmitida a los chicos”, dijo Johan Fano.

Su respaldo a Piero Quispe

Si bien destacó cuando era jugador de Universitario de Deportes, así como en Pumas y en la Selección Peruana, Piero Quispe aún no muestra las mismas características que mostró en la Liga 1. Sin embargo, el ‘Gavilán’ se refirió a esto. “Es bueno que hoy Piero (Quispe) se sienta bien y es gratificante escucharlo, acá no es hablar de soberbia ni de edad, por lo contario, si uno mismo no se la cree, nadie te lo va dar por creer”, dijo.

Sin embargo, también le envió un rotundo mensaje. “Lo que sí no comparto con Piero es la suerte, para mí la suerte en el fútbol no existe, uno mismo genera su suerte de acuerdo al trabajo que tiene pero, ¿cuántos goles hemos anotado en la Copa América. Las ocasiones se crean, de tres al menos tienes que meter uno o dos, pero si no creas oportunidades, no hablemos de suerte. A Pierito desearle lo mejor y me encanta la actitud que tiene y que siga por ese buen camino”. sentenció.

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Colombia

Perú vs. Colombia, por la jornada 7 de las Eliminatorias 2026, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional: el duelo irá desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata.





