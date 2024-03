En el Estadio Monumental, la Selección Peruana goleó 4-1 a República Dominicana con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero. Fue un triunfo cómodo ante un rival que no mostró gran resistencia. Sirvió para que Jorge Fossati siga probando a los jugadores y viendo quiénes serán los que actuarán en su esquema. Sin embargo, ya no habrá amistosos internacionales hasta la fecha FIFA de junio, previo al inicio de la Copa América. Consciente de que no quedan muchos partidos para prepararse, el DT de la ‘Bicolor’ sostuvo que los próximos amistosos serán ante selecciones que jueguen el torneo continental y las Eliminatorias 2026.

En conferencia de prensa, el extécnico de Universitario informó que la ‘Blanquirroja’ jugará dos amistosos internacionales en junio. Y aseguró que será sudamericanos. “No es fácil buscar los amistosos que vienen, quiero rivales que podamos enfrentar en la Copa América y las Eliminatorias, pero estoy satisfecho con los partidos que hemos jugado, felicité al técnico rival porque hicieron un gran trabajo”, apuntó al respecto.

En la previa del partido ante República Dominicana, el ‘Nonno’ había señalado que la idea de la Selección Peruana, con miras a los próximos dos amistosos, era jugar el primer partido en Perú y el siguiente en Estados Unidos, donde se desarrollará la Copa América. “Los rivales que estamos buscando, ya hay algo bastante concreto, y son sudamericanos”, dijo.

Fossati ha quedado contento con los jugadores que tuvieron minutos en los dos amistosos de marzo. “Me quedaron dos arqueros por jugar de los 29, ese era uno de los objetivos. Buscábamos primero ganar, lo otro que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de demostrar o de trabajar en la idea más allá de buscar un equipo titular. La verdad es que me la están poniendo difícil. Para la próxima seguramente tendré que reducir el plantel lo cual desde ahora me causa cierta pena. Todos demostraron su compromiso, su amor por la camiseta de Perú”, añadió.

Jorge resaltó que está satisfecho tras ver a la hinchada feliz y celebrando las victorias. “Me pone feliz que los partidos terminen con la alegría de la gente, llenar este estadio no es fácil. No tenemos más que agradecimiento a la FPF, desde el presidente hasta el más humilde de los empleados de Videna, provocan un ambiente sensacional. Es un placer ir a trabajar todos los días a La Videna, es algo que muchas veces no conocen y quería resaltar ese agradecimiento por todos”, concluyó.





¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América?

Luego del sorteo realizado en Miami, la Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el Repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la ‘Blanquirroja’ ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca. A continuación, te dejamos el fixture del Grupo A.

Fixture del Grupo A en la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina vs. Canadá / 20 de junio en Atlanta

Perú vs. Chile / 21 de junio en Texas

Fecha 2

Chile vs. Argentina / 25 de junio en Nueva Jersey

Perú vs. Canadá / 25 de junio en Kansas

Fecha 3

Argentina vs. Perú / 29 de junio en Miami

/ 29 de junio en Miami Canadá vs. Chile / 29 de junio en Florida





