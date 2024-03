Este lunes, Jorge Fossati dio a conocer su lista de convocados a la Selección Peruana y entre los nombres que destacó está Paolo Guerrero. El delantero nacional sumó tres encuentros con César Vallejo, luego de ser anunciado como su nuevo fichaje, donde demostró su calidad futbolística, la misma que se esperará ver con la blanquirroja. Respecto a su llamado, el técnico uruguayo dio a conocer sus razones, así como también dio detalles de las conversaciones que tuvo con el jugador.

“Me estuve comunicando con aquellos jugadores que tenían algún problema, fuera físico o que no tenía equipo. Eso lo hacia con futbolistas de la liga local como en el extranjero. Uno de ellos fue Paolo. Luego siguió el dialogo, por todo lo que vivió previo a su llegada al país”, comenzó a decir el estratega.

Luego, agregó que “desde finales de diciembre, hemos estado dialogando y es por eso que se ha dado ese ida y vuelta. Yo lo veo con una motivación importante para -desde mi punto de vista- pasarse de ‘rosca’, porque es competitivo”. A la fecha, el ‘Depredador’ suma tres encuentros, incluyendo un por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, más un gol que anotó en su debut ante Cusco FC.

“No lo conozco personalmente, pero por lo que percibo y veo jugar -incluso antes de verlo y ahora en la liga- es un tipo recontra competitivo y espero que siga su evolución, como lo sigue haciendo en César Vallejo, para así contar con él en el planteamiento, porque me parece que nombrarlo a Paolo ya habla por sí solo y no tengo que estar detallando todas su virtudes”, concluyó el DT.

Guerrero está en Brasil

Las cámaras de América Deportes captaron a Paolo Guerrero caminando hacia la sala de embarque del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el último domingo por la noche, para abordar un vuelo hacia Río de Janeiro, donde se encuentra su familia. Previamente, el propio goleador de la Selección Peruana aclaró que pasó exámenes médicos, para descartar cualquier lesión de gravedad, luego de recibir un pizotón en el choque frente a Sport Boys.

“Tengo mucho dolor, felizmente me hice una prueba y no hay ninguna lesión grave”, precisó el jugador al medio nacional. Asimismo, al consultarle sobre la charla que tuvo con Juan Morales, el jugador que le generó la falta, solo dijo que “es parte del partido”. El retorno del jugador está previsto para este miércoles, ya que el jueves el equipo ‘poeta’ enfrentará a Atlético de Sullana y luego el delantero deberá sumarse a los trabajos en Videna, bajo la dirección de Fossati.

Lista de convocados

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal),

Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal), Defensas: Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord),

Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord), Volantes: Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Punas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal).

Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Punas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal). Atacantes: Franco Zanelatto (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), Paolo Guerrero (César Vallejo), Edison Flores (Universitario) y José Rivera (Universitario).

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO