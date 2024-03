En principio, vayamos a los números. Alianza Lima sumó el sábado su tercera derrota en el Apertura, la segunda de manera consecutiva, y -al término de la séptima jornada- se quedó en el quinto lugar con 12 puntos de 21 posibles. Es decir, los íntimos sumaron el 57% de los puntos en juego, una cifra que difiere mucho de los equipos que ocupan los dos primeros lugares del campeonato. Sporting Cristal, por ejemplo, logró el 90% de lo disputado; mientras que Universitario de Deportes alcanzó el 80% de los puntos en el mismo periodo. La desigualdad respecto al cuadro blanquiazul es notoria y refleja una realidad. La tendencia dice que el cuadro victoriano no es candidato, pero no es el único factor que influye en el presente.

Futbolísticamente, Alianza Lima ha ido de menos a más en el Apertura. No ha sido capaz de sostener una regularidad en el juego, tampoco ha logrado subsanar errores defensivos y existe un bajón en el rendimiento de los futbolistas. Alejandro Restrepo no ha podido encontrar un equilibrio en el funcionamiento bajo su 3-5-2 y se equivoca en los replanteos cuando la situación es complicada. Si un equipo no puede mantener la intensidad como se vio ante ADT en Tarma y durante el segundo tiempo contra Sporting Cristal en Lima, ¿por qué insistir con algo que parece no funcionar?

En defensa, Alianza Lima ofrece licencias, deja espacios y no ha logrado una cohesión que garantice seguridad. Al cuadro blanquiazul le han marcado en seis de los siete partidos que jugó y eso habla mal de una línea de tres que, se supone, debería funcionar. En el mediocampo, el problema es similar, porque -exceptuando a Adrián Arregui- no ha definido a sus dos volantes interiores. Por las bandas, a Jhamir D’Arrigo y Kevin Serna les cuesta hacer el recorrido y tapar los huecos cuando les toca defender. Y en la delantera, Hernán Barcos y Cecilio Waterman sienten el rigor de jugar todos los partidos. Entre los dos suman seis goles, pero es insuficiente para un club que quiere ser candidato.

¿Por qué necesita un milagro?

Por matemática simple, Alianza Lima tiene posibilidades de ganar el Apertura. Siete puntos de diferencia lo separan del líder Sporting Cristal y restan 10 fechas más por jugarse (30 puntos posibles). El problema es que no depende de sí mismo para reencaminarse y ya agotó los duelos directos contra celestes y cremas en el presente certamen. Esos partidos eran claves para reducir diferencias (o sacar ventaja de ser el caso) y ambos los perdió de local. Por eso, le urge que los dos equipos cedan puntos en casa o de visita, algo que ha ocurrido pocas veces desde que arrancó el torneo.

Cristal y la ‘U’ están invictos en el Apertura, ganaron todos sus partidos jugados de local hasta la fecha y el presente que viven es alentador. Además, el fixture que les queda hasta finalizar el primer certamen del año les favorece. A los rimenses, por ejemplo, les resta jugar tres partidos en altura y siete en el llano, incluido el enfrentamiento contra Universitario. Por su parte, los cremas solo subirán a la altura en dos ocasiones, tendrán siete partidos más a nivel del mar y uno en Tarapoto ante Unión Comercio. En cambio, Alianza Lima tendrá que jugar en lo alto cuatro veces más y el resto de compromisos lo tendrá en el llano.

Lo que les resta jugar a Cristal, la ‘U’ y Alianza en altura:

Club Partidos en altura Sede Sporting Cristal -vs. UTC (fecha 9)

-vs. Dep. Garcilaso (fecha 11)

-vs. Comerciantes Unidos (fecha 17) -Cajabamba

-Cusco

-Cajamarca Universitario -vs. ADT (fecha 14)

-vs. Cienciano (fecha 16) -Tarma

-Cusco Alianza Lima -vs. Cienciano (fecha 8)

-vs. Melgar (fecha 13)

-vs. Sport Huancayo (fecha 15)

-vs. Cusco FC (fecha 17) -Cusco

-Arequipa

-Huancayo

-Cusco

Bajo ese panorama, es posible concluir que Cristal tiene un mejor panorama que el resto, porque podrá enfrentar lo que resta del Apertura sin la preocupación de la Copa Libertadores. Al igual que los celestes, Universitario tiene opciones reales, pero necesitará dosificar su atención entre el certamen local y el internacional para pelear en ambos frentes. En tanto, Alianza Lima no solo deberá esperar que sus ‘compadres’ cedan puntos en la tabla de posiciones, también afrontará el desafío de la copa mientras intenta revertir su situación. Sin duda, un porvenir difícil para el equipo de Restrepo.

¿Quiénes son los responsables del mal momento?

Encajar dos derrotas para un equipo como Alianza Lima no es algo común. El cuadro blanquiazul diseñó un plan deportivo de la mano de Bruno Marioni, Néstor Bonillo y Alejandro Restrepo para encarar la temporada de la mejor manera posible, pero las lesiones, las expulsiones, las sanciones, los bajos rendimientos y los malos resultados trastocaron lo planificado. Es verdad que hay situaciones que escapan de las manos, pero no es justificación para el presente futbolístico del club. La autocrítica es necesaria para mirar hacia dentro y considerar lo que se está haciendo mal.

Si bien futbolistas como Hernán Barcos asumieron parte de la responsabilidad, el comando técnico es el que toma las decisiones en los partidos e incide directamente en el funcionamiento del equipo. Restrepo reconoció que a sus jugadores les costó levantarse tras el empate 1-1 contra Cristal y que los golpeó mentalmente el resultado parcial. Sin embargo, el replanteo táctico no tuvo mayor trascendencia en el juego, además de que algunos jugadores como Gabriel Costa y Franco Zanelatto, quienes ingresaron en el complemento, poco o nada pudieron hacer para cambiar el rumbo del partido.

Sea como fuere, en tienda blanquiazul es prioridad la autocrítica a fin de revertir el mal presente deportivo. Hay tiempo para corregir, más allá de cómo termine el Apertura, pero es clave comprometerse al cien por ciento en lo futbolístico para enderezar el camino. Restrepo es quien debe analizar lo que sucede, evaluar los rendimientos y sacar lo mejor de sus futbolistas. Si eso no ocurre, el DT podría perder crédito dentro del área deportiva del club y eso significaría una turbulencia mayor a lo que vive actualmente por los últimos resultados.





