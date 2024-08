A pocos días de conocerse la lista de convocados de la Selección Peruana, con miras al reinicio de las Eliminatorias 2026, Jorge Fossati habló sobre el buen momento que atraviesan futbolista como Catriel Cabellos de Alianza Lima, Jairo Concha de Universitario de Deportes o Víctor Cedrón de ADT. El técnico de la ‘Bicolor’, que estuvo siguiendo de cerca la última jornada del Torneo Clausura, respondió ante el posible llamado de estos futbolista que vienen siendo importantes en sus equipos en esta segunda para del 2024 y hasta vienen anotando goles.

“Son mediocampistas mixtos, por decirlo de alguna manera. (Victor)edrón más enganche que otra cosa. O sea que (Piero) Quispe para afuera, Sergio Peña, titular y permanentemente jugando en el Mälmo de Suecia, para afuera. (André) Carrillo también. ¿A quién más sacamos? Piden una oportunidad, pero hay que sacar alguno. No se puede jugar con 20″, dijo en declaraciones para Depor.

El DT de la ‘Bicolor’, Jorge Fossati, también fue sarcástico con el tema: “Hemos tratado de buscar eso con la FIFA, con la Confederación, pero me dicen que solo se puede jugar con once dentro de la cancha. Arréglate como puedas”, comentó el técnico que añadió: “Entonces, lo mismo de siempre. Me decís quién querés que traiga, pero no me decís quien sale. No entremos en esa trampa”.

El trabajo en menores y las chances en Eliminatorias

Por otro lado, Jorge Fossati también habló de su punto de vista sobre lo que necesita el fútbol peruano. “Si es para mañana, tenemos que enfocarnos en la Primera División, pero yo trabajo en la selección pensando en que me voy a quedar diez años y quiero hacer cosas que le duren a la selección para bien y por muchos años. Entonces, lo primero a mediano y largo plazo es repreguntarnos cómo estamos trabajando en divisiones juveniles. Eso es fundamental. Si queremos tener buenos equipos de primera división tenemos que trabajar con los menores”, dijo el estratega uruguayo.

Mientras que sobre las chances que tiene Perú en Eliminatorias, señaló: “Faltan 12 partidos. Y las distancias de aquellos que hoy tenemos que alcanzar, no son tan grandes como para decir que si no le ganamos a Colombia quedamos afuera; no, no es por ahí. Porque allí le creas una falsa expectativa al aficionado. No. Más juntos que nunca, más tranquilos que nunca, más confiantes que nunca. Porque se trata de eso”.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

