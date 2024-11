El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, habló en la previa del partido frente a Chile por las Eliminatorias 2026 y aseguró resaltó la importancia del encuentro, ya que con un triunfo la Bicolor podrá seguir con la ilusión de alcanzar un cupo para la próxima cita mundialista. El entrenador de la Bicolor mostró su confianza en el plantel, que, según él, llegará de la mejor manera. Además, el ‘Nonno’ tuvo palabras sobre la pérdida de la sede del Sudamericano Sub-20, que se iba a realizar el próximo año en Arequipa.

“Para nosotros cada partido que vamos a jugar es el más importante de la Clasificatoria. Sabemos que este en particular tiene el plus de ser el Clásico del Pacífico. Eso va a más como en segundo término para nosotros, lo importante son los tres puntos que, con el debido respeto al rival que tiene buenos jugadores y que tiene un técnico que no preciso hablar de su categoría acá en Perú. Sabemos que va a ser un rival duro, difícil, pero nosotros estamos bien, estamos fuertes y lo vamos a encarar como el partido más importante de la Clasificatoria, el más importante del año, pero así encaramos todos los partidos tratando de hacer nuestro mejor fútbol”, comentó Fossati en conferencia de prensa.

También habló sobre cómo mantener la concentración de los jugadores en medio de la situación de la FPF, tras la detención de algunos directivos. “Dijimos que para nosotros era algo totalmente inesperado y por eso chocante, pero que desde la responsabilidad que me da el lugar que ocupo, iba a hacer lo que hice, hablarlo con los jugadores como siempre hablo, frontalmente para que no estemos guiándonos por rumores de afuera, sino por lo que nosotros tenemos que conocer y punto. Tenemos la posibilidad de defender a Perú dentro de la cancha y en eso nos tenemos que concentrar”, aseguró el entrenador.

Respecto al cambio de sede y el estado del campo del Estadio Monumental, Fossati señaló: “Lo que dije en su momento que lo que estaba en nuestro lado era pedirle a la Federación que el estadio que fuéramos a jugar estuviera en buenas condiciones el campo de juego, las instalaciones. Lo demás se ocupa la Federación. En este caso en particular, tampoco la Federación pudo decidir y lo negativo del caso es que algo que es programado con tanta anticipación haya cambiado faltando menos de 10 días para el partido, pero nada más. Como siempre, las dificultades están para ser solucionadas. Con respecto al campo de juego, fuimos a entrenar ayer al Monumental y lo vimos en perfectas condiciones”.

El entrenador explicó también por qué decidieron tener su último entrenamiento en la Videna: “El cambio de escenario también obliga a un cambio de logística, y hoy preferimos, como entrenamos muy bien ayer y antes de ayer, tampoco es un estadio que desconozcamos, y para no hacer el traslado hasta el Monumental, decidimos hacer este traslado más corto. Y lo que tenemos que entrenar hoy, perfectamente lo podemos hacer acá en Videna”.

Sobre los titulares frente a Chile, Fossati indicó que aún no se lo comunicó a los jugadores: “Se pueden imaginar, pero todavía no les di los 11. Como todos los demás, lo van sintiendo, pero se los voy a confirmar esta noche cuando tengamos la primera charla directa hacia el partido. El equipo en mi cabeza ya está definido, y si lo tengo definido es porque estoy totalmente convencido de que van a estar muy bien. No ha sido fácil porque había más de una opción. Sin hacer demasiado misterio, están bien. Lo que hemos buscado que haya la menor cantidad de cambios de jugadores posible”.

Fossati también descartó que la presencia de Ricardo Gareca hiciera alguna diferencia: “Para mí no cambia nada. No digo que no cambie para los jugadores porque hay varios aquí que lo tuvieron como entrenador mucho tiempo. Pero en lo particular no cambia nada. Si nos toca esa felicidad, será la felicidad de ganarle a Chile, no ningún enfrentamiento personal”.

Finalmente, lamentó que Perú haya perdido la sede del Sudamericano Sub 20 de 2025: “Más que complicarlo a ‘Chemo’ o a los chicos de la Sub 20, me parece que es una frustración para el peruano en general que tenía la oportunidad de disfrutar de un Sudamericano Sub 20 aquí en el país. Pero después para el funcionamiento y para la formación de esos futbolistas, tiene que ser indiferente jugar acá o jugar donde sea”.

Jorge Fossati lamentó perder sede del Sudamericano Sub-20. (Crédito: ITEA Sports).





¿A qué hora y dónde ver el Perú vs. Chile?

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





