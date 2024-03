Este lunes, en las instalaciones de la Videna, Jorge Fossati dio su primera nómina de convocados como técnico de la Selección Peruana, pensando en los amistosos que se jugarán frente a Nicaragua y República Dominicana. En este diálogo con los medios de comunicación, el estratega uruguayo no solo habló de los rivales de turno, de las novedades en su nómina, sino también se refirió al inconveniente que tuvo para iniciar su plan de trabajo con los jugadores del torneo local. ¿El motivo? El cronograma de las fechas de la Liga 1 Te Apuesto.

“Nosotros decimos: ‘Cuidado, piensen un poquito en adelante’. El presidente [Agustín Lozano] sabe cómo pensamos y tiene la enorme tarea de mantener el equilibrio. Por supuesto que nosotros no le vamos a indicar qué camino tomar o cuáles serían las formas de ampliar los espacios, que por ahí están acortados innecesariamente y no con la unanimidad de los clubes, pero ya es un tema de la Liga”, arrancó su mensaje.

Debido a este panorama, admitió que “esta vez, como una excepción, pusimos el hombro. Nos sacamos tres o cuatro días que pudimos estar entrenándolos”. Cabe señalar que, con este ajuste, podrá contar con todos los jugadores del medio local recién para el viernes, un día después de los encuentros de César Vallejo –que enfrentará a Atlético Sullana de visita– y Comerciantes Unidos –que chocarán ante Sport Huancayo de local–.

Incluso, su mensaje inicial, antes de dar la lista de convocados fue que “no queríamos en esta oportunidad hacer uso del poder que tiene la selección de citar hoy a los jugadores y que no jugaran la fecha 8. Llegamos a adelantar esa fecha y nuestro pedido inicial era lunes, martes y miércoles. Para ello, había que traer la séptima dos días antes”. Eso sí, aclaró que “lo que tratamos es que los clubes y la selección se ayuden entre sí, si eso no es entendido al otro lado, nosotros haremos valer nuestro derecho”.

Finalmente, dio su impresión de lo que será trabajar su primer microciclo en la Videna. “Sinceramente, mi objetivo principal es optimizar los tiempos, aprovechar cada minuto de este microciclo para no solo pasar la idea, sino para que quede clara nuestra filosofía. No solo va a la cancha, sino también a la convivencia. Lo que más me anima es que veo a los jugadores tan o más ilusionados que yo. Los jugadores están a full; si la afición está a full, a esta mesa no la tira nadie”, concluyó.





Los convocados de Jorge Fossati:

Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal), Defensas: Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord),

Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Punas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal). Atacantes: Franco Zanelatto (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), Paolo Guerrero (César Vallejo), Edison Flores (Universitario) y José Rivera (Universitario).

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





