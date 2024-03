Este lunes, Jorge Fossati dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para los amistosos que sostendrá con Nicaragua y República Dominicana por fecha FIFA. En ella, llamó la atención la presencia del delantero de Universitario de Deportes, José Rivera, quien atraviesa un importante presente con los cremas y le llenó los ojos al ahora DT del combinado incaico para tener su primera gran experiencia con el equipo de todos.

En medio de ese escenario, fue el estratega ‘Charrúa’ el encargado de dar a conocer algunas de las principales virtudes de ‘Spiderman’, quien es uno de los actuales goleadores del equipo merengue que marcha -actualmente- en el segundo lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

“Cuando dije que tenemos en el radar a muchos jugadores, te aseguro que tenemos los números de cómo entrenan en el día a día, el doble de esta lista, en cuanto a cantidad. Es verdad, influye el conocimiento que tengo de él. Porque sé que no es de hace una semana; él es así todo el año y fue así todo el año pasado”, sostuvo el DT de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Jorge Fossati destacó lo importante que fue y sigue siendo José Rivera al momento de dar soluciones a sus entrenadores desde el banquillo, lo que ha ocasionado que decida darle una oportunidad en el primer equipo nacional con la intención de acoplar sus características al estilo de juego que planeará para ‘La Bicolor’.

“Los partidos son de 90 minutos y hay que jugadores que son muy importantes desde el inicio y hay otros que pueden ser súper importantes en un segundo tiempo. Por lo tanto, también está en la lista uno que otro que no está siendo titular en su equipo y no es solo José porque conocemos su historial. También hay otros que no son de Universitario. Ahorá, (Rivera) merece esta oportunidad”, agregó.

¿Cuál es la lista de convocados de Perú?

Arqueros : Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal)

: Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal) Defensas : Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord)

: Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord) Volantes : Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Punas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal)

: Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Punas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal) Atacantes: Franco Zanelatto (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), Paolo Guerrero (César Vallejo), Edison Flores (Universitario) y José Rivera (Universitario).

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará a trabajar en la Videna con miras a los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Hay que tomar en cuenta que la blanquirroja también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. Perú quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





