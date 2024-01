El futuro de Christian Cueva sigue siendo incierto, luego de que se determine que el futbolista tiene que pasar por sala de operaciones para tratarse una lesión que no le ha permitido mostrar su mejor nivel en los últimos meses. Sin embargo, esta mañana se hizo viral un video del volante disputando un partido de ‘fulbito’ en Trujillo, siendo el DT de la Selección Peruana, Jorge Fossati, el encargado de dar sus apreciaciones sobre el acontecimiento.

“En qué cambia (la situación de Cueva), hasta que no se le opere. A mí, no me cambia nada que juegue una ‘pichanga’ o en la playa. Ojalá y el problema fuera eso porque yo estaría feliz. Lo que pasa es que los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí y que no hay otra solución”, sostuvo el DT en diálogo con los medios de prensa.

En esa misma línea, Jorge Fossati detalló que no hay mucho más que pueda hacer el jugador para retomar la actividad y volver a entrar al universo de jugadores convocables para la Selección Peruana, por lo que depositó toda su confianza en los profesionales para que puedan ayudar a Christian Cueva a volver a los campos de juego a la brevedad.

“A mí lo que me preocupa es que los médicos de la Selección Peruana trabajen en ese sentido para que la operación de Christian Cueva pueda darse lo más rápido posible”, agregó el entrenador del combinado blanquirrojo sobre el presente del mediocampista del cuadro incaico.

Fossati sigue de cerca a la ‘U’, Alianza y Cristal

En su última entrevista brindada a RPP, Jorge Fossati admitió que estuvo atento a todos los partidos que jugaron los equipos peruanos como parte de su preparación de cara al inicio de la temporada 2024, lo que le permitió ir sacando conclusiones y ver el desempeño de algunos jugadores que podría tener en cuenta para la Selección Peruana.

“Puedo decir que vimos a Universitario dos veces, vi a Vallejo, vi a Alianza y a Cristal. Me gustó el accionar de los cuatro equipos. Hemos visto a jugadores peruanos por todas partes del mundo, nos alegra que jueguen, cuando lo hacen bien”, sostuvo.

El calendario de Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar (serían de centroamérica).

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.









