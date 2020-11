El último recuerdo de la Selección Peruana ante Chile motiva: ganamos 3-0 en las semifinales de la Copa América 2019. A ese antecedente se suma lo que se mostró en la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 (más allá de que solo sumamos un punto). Todos esos detalles son claves para José Carvallo, quien -más allá de destacar el poderío del cuadro de Reinaldo Rueda- se tiene fe para el choque en Santiago, el próximo viernes 13.

“Esta es una historia nueva pero estamos capacitados para ganar en Santiago. Será duro porque Chile es una selección muy fuerte, al igual que todas las selecciones que, en realidad, están muy parejas. Tenemos una identidad de juego y haremos un gran partido”, mencionó el ‘1’ en conferencia de prensa.

También se le consultó si influirá o no el hecho de que el partido se realice sin público. Esto es lo que sostuvo el guardameta: “A mí en lo personal no me gusta jugar sin público. El público es parte de la fiesta de este deporte pero como están las circunstancias tenemos que aceptarlo. No sé si influya o no pero al jugador siempre le gusta jugar con gente y es motivante, sea en contra o a favor”.

En tanto, también se refirió a la llegada de Gianluca Lapadula, Jean Pierre Rhyner y, sobre todo, de Renato Solís. El arquero de Sporting Cristal ya viene trabajando con él en la Videna (desde el lunes).

“Este cuerpo técnico analiza bien quién está en el mejor momento para ser convocado. Ya tiene muchos años aquí y mucha experiencia. El caso de Renato, que lo conocí aquí, está con muchas ganas, lo vi bien. Y a los que le toque venir van a estar con esa ilusión, como todos cada vez que venimos a la selección de querer hacer bien las cosas”, expresó.

Con relación a la competencia que hay en el arco para llegar a la Selección Peruana, esto añadió Carvallo: “Es bastante difícil, hay arqueros jóvenes, arqueros de experiencia que se están manteniendo en buen nivel. Yo creo que Perú ha crecido mucho en el tema de arqueros y la competencia es cada día más fuerte. Eso es bueno porque te hace mejorar, cuidarte mejor y estar en un mejor nivel”.

