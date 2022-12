Un nuevo paso en su carrera. José Guillermo Del Solar fue anunciado como el nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), área encargada de fomentar y desarrollar el talento juvenil, en sus diversas categorías. El objetivo principal que tendrá ‘Chemo’ será mantener la promoción de jugadores, así como el desarrollo de competencias en todo el país.

A través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se dio a conocer la noticia. “Bienvenido, ‘Chemo’! José Guillermo del Solar fue presentado como nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF”, cita el post junto a la imagen del estratega nacional con la camiseta de la Selección Peruana.

Su experiencia en la dirección técnica en Perú, Chile y Argentina desde el 2005 serán puestas a prueba en este reto, ya que el plan es que pueda potenciar el trabajo de las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Incluso, estará en constante coordinación con el comando técnico de la selección absoluta y la Liga de Fútbol Profesional.

José 'Chemo' del Solar y Juan Reynoso trabajarán juntos, el primero viendo la Unidad Técnica de Menores y el segundo como DT de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Competencias por disputar

La próxima gran competencia que se tiene en la mira es el Sudamericano Sub 20, que se jugará en Colombia a partir de 19 de enero al 12 de febrero del próximo año. El elenco dirigido por Jaime Serna sigue trabajando en las instalaciones de la Videna para ultimar detalles y así dejar todo listo para cuando les toque viajar.

Eso sí, de momento están a la espera de saber qué grupo les tocará en el certamen, el cual se desarrollará este miércoles 21 de diciembre desde las 2:00 p.m. de Paraguay (12:00 p.m. en Perú). El formato del torneo ya es conocido: se jugará una fase de grupos (cinco por serie) y los cuatro mejores pasarán a un cuadrangular final.

Este Sudamericano Sub-20 en Colombia otorgará cuatro plazas al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia, entre mayo y junio del 2023. Asimismo, dará tres cupos a los Juegos Panamericanos 2023, que se llevarán a cabo en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre del año que viene.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR